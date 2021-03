Las memorias de un desmemoriado

A estas alturas puede decirse que el dirigente que no publica su autobiografía no existe. Las memorias de Barack Obama están siendo devoradas por el expresidente Macri y por el frustrado presidente Alberto. Macri está a punto de presentar las suyas, Primer tiempo, que prometo leer si él promete que no va a haber un segundo tiempo. Lilita se anticipó con Vida, en 2019, el mismo año en que Cristina rompió el chanchito, y se lo hizo romper a La Cámpora, para comprar miles de ejemplares de su libro, Sinceramente, que con semejante chequera atrás rompió todos los récords; fue el más vendido y el más regalado en calles, subtes y actos de campaña. Mucha gente no leyó esa larga cadena nacional; una lástima: allí está todo lo que hay que saber sobre ella.

Patricia Bullrich lanzó en enero su propia campaña con Guerra sin cuartel; Pato, ¿guerra sin cuartel al crimen o a los tibiones de Cambiemos? Yo acabo de pasar dos días y dos noches sumergido en Escribano, 60 años de periodismo y poder en La Nación, no solo por la admiración que le tengo, sino porque es un librazo que también ayuda –como el recién salido de Santiago Kovadloff y Héctor Guyot, ¡República urgente!, y, vaya paradoja, como el de Cristina– a entender el país. Se viene además el de María Eugenia Vidal (me imagino la tapa: Bonaerenses, ustedes se merecían a Kicillof), y me dicen que Alberto ha empezado a delinear sus propias memorias, que ya tienen un título tentativo: ¡Perdón!

No se me achique, profesor. Yo le pondría algo más marketinero, tipo Todavía no terminé, o Memorias de un desmemoriado, o No me peguen, soy Cristina.

En realidad, mi primera recomendación es que no escriba una palabra hasta que haya recuperado el ritmo cardíaco. Porque, hay que decirlo, el pobre Alberto está más caliente que una pipa, y no le falta razón: es el primer presidente de la historia que quiere echar a un ministro y no lo consigue, y le busca un reemplazo y no lo encuentra; un doble fracaso para un trámite que se supone sencillo, y más sabiendo que Marcela Losardo, la ministra de Justicia, estaba con una pierna afuera incluso antes de haber asumido. Es cierto que no le resulta fácil desprenderse de ella porque es su amiga, socia y confidente, y la que le explica asuntos del derecho que a él se le hacen cuesta arriba. Cuando tuvo que comunicarle que se veía obligado a despedirla le dijo: “Te tengo una gran noticia. Ya no formás parte del peor gabinete de los últimos 50 años”.

El affaire Losardo, dice Pagni, habla de la inveterada manía del Presidente de procrastinar todo, es decir, no resolver nada; un juicio injusto: creo que ya resolvió que de este tema tiene que ocupar Cristina.

Mientras escribo esto me llega un whatsapp de un amigo. Dice textualmente: “La negociación con el Fondo quedó para después de las elecciones de octubre; el aumento de tarifas, para después de octubre; dejar de pisar el dólar, después de octubre”. Le faltó poner: completar la vacunación de la población en riesgo, después de octubre, noviembre, diciembre… Otro juicio injusto. Como si todo se demorara. La vacunación no avanza por culpa de gente como Beatriz Sarlo, que se negó a recibir la Sputnik K, que es la Sputnik V administrada por la mujer de Kicillof.

Mi amigo no entiende que ciertas cosas, ciertos ajustes, pueden esperar. En el último tramo del gobierno de Macri tampoco lo entendió Nico Dujovne; a Martín Guzmán se lo tratan de explicar con buenos modos, asomándolo al abismo al que acaban de empujar a Losardo. Así como algunos piensan que solo un indulto a Cristina impedirá que ella rompa la Justicia y se cargue el sistema republicano, un triunfo del oficialismo en octubre, creen otros, evitaría que tiemblen los cimientos de la Casa Rosada y, de paso, del país. Es extraño: el panorama institucional que se abriría si el Gobierno perdiera las elecciones mete miedo; y si las ganara, agarrate Catalina. Típico drama argentino: no sabés si quedarte con la solución o con el problema. Por eso Alberto procrastina, y procristina.

En algunas cuestiones, al Presidente hay que reconocerle ejecutividad. Enterado del devastador incendio en Chubut, no dispuso ningún operativo de emergencia, pero pidió que se resguardara a los activistas mapuches que asolan la zona. Para festejar el Día de la Mujer convocó y homenajeó a Gildo Insfrán, que en Formosa manda a apalear a las mujeres que lideran las protestas contra la sistemática violación de los derechos humanos. Para evitar el temido rebrote del Covid acaba de restringir los viajes al exterior, con lo cual Rodríguez Larreta ya no podrá contagiar a nadie en Buzios. Después de oír el crudo testimonio del empresario lácteo que, bloqueado por un sindicato lechero, reclamó entre lágrimas “sáquenme esta lacra”, el profesor ordenó de inmediato: “Sáquenle la empresa”.

Vuelvo a la lectura. En Los 70, el último libro de Ceferino Reato, encuentro la siguiente definición de Perón: “La suprema elocuencia de la conducción está en que si es buena, resulta, y si es mala, no resulta”.

Suprema elocuencia del General, suprema síntesis. Conductores que no resultan, conductores que no conducen. Suprema profecía.