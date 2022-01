Las muchachas de antes no vestían de blanco

En los placares de esa casa en la que todo se me permite, mi abuela guarda viejos camisones de seda y vestidos que eran de mi madre y que puedo usar para disfrazarme. Ella no tiene los tacos altísimos que suelo robarle a mi mamá o esas botas de lluvia de falso charol que me llegan casi hasta la ingle y aprendí a domar con cierta maestría, solo zapatos de abuela. Dado que es sabido que el satén de seda rosa únicamente puede lucirse con tacos, prefiero descolgar una sábana blanca que se seca en la soga de la terraza y ensayar una suerte de toga. Ato dos puntas sobre mi hombro izquierdo, en la cintura un elástico dorado que encuentro dando vueltas por ahí y me convierto en una diosa griega, o romana. No lo tengo demasiado claro pero definitivamente me parezco a las ilustraciones de esa enciclopedia de historia para niños que me regalaron. Tengo recuerdos de ojearlas en la cama de mis padres, donde me dejan quedarme durante el día si estoy enferma. La fiebre y el sabor amargo del aerosol que me tiran en la garganta son horribles, pero me gusta ver la rutina del día que suelo perderme por estar en el colegio. ¿Qué hace mi madre cuando no es mi madre?

Para completar el atuendo olímpico, sumo unas ramitas de olivo que le saco a mi abuela y descansan ya crujientes junto a algún santo desde la última Pascua. No es grave: pasarán de una deidad a otra, porque para ese momento ya soy una nívea diosa mitológica, hecha y derecha.

Sumada a cierta curiosidad enciclopedista amateur que siempre tuve, nunca descarto la influencia de Hollywood en mi vida, para llegar a la conclusión de que todo lo antiguo era blanco: Roma, Grecia, sus templos, sus columnas, sus estatuas, los trajes de las mujeres griegas, lo que vestía Julio César, et tu, Brute. Parece que no he sido la única muchacha engañada.

Julio 19, 1760, Pompeya. Una estatua de la diosa Artemisa es desenterrada. Primer impacto: no es blanca. Las cenizas volcánicas del Vesubio preservaron algunos de los pigmentos que la cubrían. En los detalles se distingue el ocre amarillento en su pelo, un tierra más rojizo para el iris de sus ojos y restos de pigmento negro en sus pupilas y cejas. Además, la diosa sonríe. Al verla por primera vez en 1762, Johann Joachim Winckelmann, uno de los padres de la arqueología moderna, escribe: “La estatua es la mitad del tamaño de una figura humana y está pintada. Las comisuras de sus labios están arqueadas hacia arriba (…) Alrededor del pelo hay una tiara sobre la que se colocaron ocho rosas rojas en alto relieve y su traje, pintado de blanco, tiene una fina línea dorada sobre el dobladillo y una más ancha de color lacre justo por encima”.

Figuras de dioses y héroes revestidos de brillantes colores: lo hemos sabido por siglos. Sin embargo, ¿por qué persistió esa imagen de blancura? A pesar de tanta evidencia de lo contrario, durante siglos el mundo occidental sostuvo una ficción: que las estatuas de dioses y héroes de la antigüedad eran impolutamente blancas. Un engaño que las exhibiciones de los museos tradicionales, con el victorioso mármol dominándolo todo, ayudaron a mantener. Algunos lo llaman un acto de ceguera colectiva; yo me consuelo no siendo la única naïve y recorro la muestra en versión digital Dioses en color, la policromía en la antigüedad, del Museo Escultórico de Liebieghaus, en Fráncfort.

No conforme con mi traje de pequeña diosa del Olimpo, uso el resto de las sábanas de la terraza para armar carpas que se forman cubriendo las cabeceras de los sillones, las puntas agarradas con broches de la ropa. Tapizo el suelo de almohadones y mantas y puedo pasarme horas ahí jugando con mis muñecas y leyendo algún libro. Mi abuela espía desde la puerta, mira la escena y en su mal castellano comenta que el living es un “campamento gitano”, pero me deja seguir jugando. Supongo que no entiende que ya no estamos en la antigüedad y que ahora todo es un enorme desierto repleto de dunas y yo estoy en una de mis tiendas beduinas, donde prefiero que no se me interrumpa. O en todo caso sí, brevemente, para unas tostadas de pan francés y una taza de té con un chorrito de leche fría. Porque por supuesto, en apenas segundos, una también puede convertirse en señorita inglesa. A veces no es necesario ajustarse tanto a la realidad; deberíamos poder volver a esa casa donde todo se nos permite. Aunque sea en recuerdos, en blanco y negro, o en color.