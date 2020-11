Las obras del tiempo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 00:05

Nunca resulta del todo claro para quiénes se hacen las cosas que se hacen. En algunos de sus libros, Milan Kundera, cuyo ser podía a veces ser menos leve y más soportable, explica una ilusión del compositor Arnold Schönberg. La historia es la siguiente. Schönberg, cuya música era para su época famosamente ardua, predijo que, cincuenta años después de su muerte, sus piezas serían silbadas como los valses de Johann Strauss II (pensaba en los cocheros de Viena). El vaticinio no se cumplió. La respuesta de Kundera, tal vez en los ensayos recopilados en Un encuentro, fue que, para muchos, Schönberg se habría sobrevalorado a sí mismo, y que, en cambio, para él (Kundera), había sobrevalorado el futuro. Quien haya leído El arte de la novela, donde se habla tanto, o más, de la escritura musical que de la escritura con palabras no ignorará que Kundera (aventajado estudiante de composición con Pavel Haas) sabía de qué estaba hablando.

En cierto modo, la pregunta de para quién se hacen las cosas es inseparable de la pregunta de qué son esas cosas que se hacen. A veces, el artista se engaña: tal vez Schönberg tenía un optimismo ilusorio en el progreso (de las artes y de los hombres), lo que le daría finalmente la razón a Kundera. Pero podría suceder también que Schönberg fuera un poco miope sobre sus propias obras, que sin bien mantenían un lazo de sangre con los valses de Strauss, implicaban también respecto de ellos un cambio de naturaleza: eran directamente otra cosa. Por más atento que esté un artista, por más deliberada que sea su invención, el tiempo propio siempre desorienta.

Otras veces, por el contrario, quien parece equivocarse sobre lo que se hace no es quien lo hace sino quien mira al que lo hace y lo hecho por él. Estas miopías son más frecuentes y de exculpación menos fácil. Fíjense por ejemplo este detalle que nos trajo la actualidad. El Malba despidió en las redes sociales a Diego Maradona como "artista argentino". Claro que resulta bastante comprensible que un museo de arte, latinoamericano o del lugar que sea, reivindique la superioridad del arte sobre otras actividades, por ejemplo el fútbol, y de ahí también que tienda a juzgar elogiosa la atribución de la condición de artista a quien jugaba al fútbol. Sin embargo, al margen de los problemas de esa definición más bien temeraria (¿según qué estética sería un artista?, ¿es el fútbol un arte? ¿por qué? y es cierto que alguien igualmente temerario podría imaginar una justificación, si tuviera ganas, aunque fuera una tarea ardua), uno podría legítimamente preguntarse si el propio Maradona no habría preferido una condecoración, simplemente, como jugador de fútbol; tampoco el espectador necesita tranquilizar artísticamente la conciencia; le bastará con haber visto al mejor jugador hacer lo que hacía: jugar. En fin, son las confusiones en las que suelen incurrir las afirmaciones a la violeta.

Pero hay otra dimensión del destinatario (ahora sí, del arte) que es menos banal: ¿trabaja el artista para su tiempo o para otro tiempo que no es el suyo?. En el libro III de Cherubinischer Wandersmann (1674) (Peregrino querubínico), anota en una de las máximas Angelus Silesius, poeta religioso del barroco alemán: "Zwey Augen hat die Seel: eins schauet in die Zeit/ Das andre richtet sich hin in die Ewigkeit" (El alma tiene dos ojos: uno mira al tiempo, el otro está vuelto a la eternidad). Bien se puede sustituir aquí "alma" por "obra de arte".

A la pianista Margarita Fernández le gusta mucho citar uno de los "Proverbios del Infierno" de William Blake, que va un poco en idéntica dirección: "La eternidad está enamorada de las obras del tiempo".

¿Qué quiere decir esto? Recordemos que, para Blake, había algo así como dos mundos: el eterno, el Paraíso, y el de las alucinaciones de los sentidos. Acaso el "proverbio" no quiere decir tanto que la eternidad sufra la privación de lo que no puede tener (el tiempo, precisamente); más quien que las obras del tiempo son las que conquistan, amorosamente, a la eternidad, y siguen creciendo en ella. Es lo que entiende Margarita: "La obra tiene no que atravesar su posteridad sino vivirla para que se liberen sus signos y reciban la fecundidad de quienes quieren conocerla penetrándola y depositando en ella, a su vez, sus propios nutrientes".

Hay todavía otra explicación. "Blake -escribió Chesterton- sabía de la eternidad y sabía del hombre. Podía ver a Dios debajo de cualquier ropaje". La eternidad suele vestirse de tiempo. Lo difícil es, como supo hacer Blake, verla. Pero no es inútil recordar, en este tiempo justamente, que ahí está.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS