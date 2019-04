Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2019

"Si los ladrones quieren vivir de lo ajeno, que sea con códigos".

(Del exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno)

Hay personajes en la Argentina que si no fuera por la crisis estructural y de valores que atraviesa el país podrían ser ubicados en el segmento de los estrafalarios inofensivos. Marginales que pretenden tener un minuto de atención con ideas alocadas, pero que se quedan en eso porque nunca podrían ser convocados a formar parte de quienes toman decisiones trascendentes para sus conciudadanos. Pero Guillermo Moreno, de él se trata, no debe ser puesto en ese lugar. Ya ha demostrado que puede pasar del dicho al hecho en segundos, sobre todo cuando cuenta con mucho poder, como ocurrió durante la "década ganada" del kirchnerismo. Y por qué no imaginarlo como integrante de un gabinete en un eventual tercer gobierno cristinista. De ahí que sus palabras no pueden ser tomadas al pasar.

El exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner y uno de los precandidatos presidenciales que tiene ese espacio político dijo ante militantes de La Néstor Kirchner Generación Intermedia de Laferrère, partido de La Matanza, que si los ladrones "quieren vivir de lo ajeno, que sea con códigos". Y no fueron palabras malinterpretadas o sacadas de contexto, porque se encargó de repetirlas. Gran consejo para aquellos que atemorizan a una sociedad que registra como una de sus principales preocupaciones la inseguridad y el delito.

El asunto que desliza Moreno no es menor. En su planteo, vivir de lo ajeno no sería un problema si quien pretende llevar esa vida lo hace con delicadeza. Sin cometer desprolijidades o generar daños colaterales que solo consiguen alterar a la gente común. Como sería el caso que él mismo puso como ejemplo: no se puede robar la billetera a una jubilada y arrastrarla por la calle mientras ella intenta sostener el botín y provocarle una fractura de cadera. Robar la billetera, todo bien, pero que no se note, porque lo que molesta, al parecer, es que sea con brutalidad.

La sinceridad del exfuncionario -robar pero con códigos- pareció anticipar la publicación de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner que se ha convertido en un virtual lanzamiento de su candidatura presidencial para un tercer mandato.

¿A quién le hablaba Moreno en Laferrère? ¿A los ladrones de billeteras o era un mensaje en código para sus viejos compañeros de gabinete presos por corrupción?