Las preguntas que dejó el gran pez

Hace unos días estábamos en la orilla de la laguna cuando oí un clamor auspicioso. Habían descubierto un gran pez. Era el atardecer y me llevó unos segundos distinguirlo. Debajo del muelle, la silueta negra se mantenía casi inmóvil gracias a los elegantes movimientos de sus aletas pectorales. Era una chanchita, otrora clasificada como Cichlasoma y hoy rebautizada Australoheros, un cíclido muy común en la región. Este era un ejemplar gordo y grande, de unos veinte centímetros de largo.

-Algo le pasa -señalé-. Está enojado.

-¿Cómo sabés que está enojado? -quisieron saber, riéndose.

-Por el color. ¿Ven que está oscuro? Eso es porque está de mal humor.

Miré mejor, y entonces advertí lo que ocurría (y la principal causa de su característico cambio de color). Para asombro de todos, señalé la inquieta nube de puntos que rodeaba al gran pez malhumorado. Hubo otro clamor, cuando lograron advertir el extraño fenómeno, y todavía uno más extático cuando les expliqué que eran sus hijitos y que los estaba cuidando.

El mal humor exigía ahora una explicación urgente; iba a tener que elegir entre la versión técnica (relacionada con los hábitos de reproducción de estos peces) o la más entretenida (aunque no menos verdadera).

Entretanto, y como me ocurre a menudo en estos casos, vi la escena desde afuera. Había pasado un rato largo y parecía que solo estábamos mirando el agua. ¿Qué puede haber en el agua? Recordé cuando era chico y mi abuelo o mi madre me revelaban algo de la naturaleza que me cortaba el aliento y me ocupaba durante días y noches, porque también soñaba con esos hallazgos.

-Está enojado por las mojarras -observé. Todas las cabezas giraron hacia el cardumen que siempre anda por ahí y que a esas horas nos divertimos dándole algunas migajas, como si fueran palomas acuáticas. La diversión está en que, así como caen, las migajas parecen escaparse solas, a toda velocidad. Hasta que ves al pececito que atrapó el botín y se lo lleva lejos, bien camuflado entre las plantas.

El gran pez cada tanto embestía contra el cardumen y lo ahuyentaba. Ocurría esto cuando alguna de las mojarras se acercaba demasiado a la chanchita y sus crías, tal vez con intención aviesa, tal vez de puro atolondrada.

No parecía posible que el gran pez tuviera tanta agilidad, pero sus embates eran como latigazos, y el cardumen entero se alejaba por un rato. Preguntaron por qué simplemente no se iba, si las mojarras representaban un peligro. Les respondí que tenía su nido ahí, debajo del muelle, que ese era su territorio, y que lo había elegido por alguna razón. Quizá porque de ese modo no necesitaba proteger todos los flancos, sino solo uno.

Entonces quisieron saber cómo había visto todo eso, si ya casi era de noche. Así que les conté que, cuando era chico y tenía más o menos la edad que ellos tienen ahora, había criado una chanchita igual a esa, que vivió muchos años y que era tan inteligente que me reconocía, porque era el que le daba de comer, y hasta se dejaban tocar la panza. O se oscurecía, si algo no le gustaba.

Después pasaron nadando unos pájaros que nunca habíamos visto antes. Me preguntaron qué eran. Les dije que patos. No sabía qué clase de patos, pero no eran las típicas gallaretas revoltosas, sino unas aves circunspectas y preciosas que parecían esculturas pintadas a mano.

Resultaron ser unos patos capuchinos, pero eso era lo de menos. El gran pez y sus crías habían puesto en marcha un proceso llamado curiosidad, que una vez que se inicia es casi imposible de detener. La impertinente curiosidad que hace avanzar al mundo y cuyas preguntas muchos intentan acallar para que queden nada más que respuestas ciegas y convencidas. Solo entonces llega la noche.

