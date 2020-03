Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 02:20

Irán acaba de tener elecciones parlamentarias . A ellas concurrió a votar un porcentaje muy reducido de ciudadanos que estaban legalmente habilitados para hacerlo. En todo el país votó apenas el 42,6%. Menos de la mitad, entonces. En Teherán, sólo el 25,4%. Apenas la cuarta parte, en un ambiente de notorio cansancio y desinterés.

Las elecciones, como tantas cosas en Irán, no fueron libres. Todo lo contrario. Las autoridades electorales vetaron previamente a todos y cada uno de los candidatos que no respondían inequívocamente a la línea política "dura" de los clérigos cercanos al Líder Supremo, esto es al Ayatollah Ali Khamenei. Por esto, el resultado de la compulsa estaba de alguna manera "precocinado". Lo sucedido no sorprendió realmente a nadie. Los votantes no tenían alternativas atractivas que fueran creíbles.

Como consecuencia del triunfo de los clérigos "duros", preservar el acuerdo nuclear de 2015, en su momento suscripto entre las principales naciones de Occidente e Irán, resultará un tema complejo. Especialmente si se tiene en cuenta que la administración del presidente Donald Trump se retiró unilateralmente del mismo argumentando que, pese al compromiso contraído por Irán de no avanzar en dirección a la producción de armas nucleares, lo cierto es que lo está haciendo clandestinamente, en un marco de total opacidad.

Para quienes creen que el presidente de Irán Hassan Rouhani tiene realmente una posición política e ideológica más moderada que la del liderazgo religioso "shiita", el reciente veredicto electoral los ha debilitado aún más.

El impacto severo sobre la población iraní que están teniendo las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos pudo haber también contribuido en algo al relativo "endoso" conferido a través de las urnas a los clérigos "duros" por votantes muy golpeados por ellas.

El fuerte ausentismo frente a la convocatoria a la compulsa electoral muestra un enorme desinterés por participar en mecanismos electorales amañados como los que tiene la resignada población de Irán. Ese ausentismo se materializó a pesar de que los líderes clericales de Irán ésta vez definieron expresamente al voto como una "obligación religiosa".

De alguna manera, la comunidad internacional había descontado por anticipado el resultado electoral aludido que parece fortalecer a la línea "dura" de los clérigos "shiitas" que hoy tiene en sus manos el gobierno de Irán. En adelante, más de lo mismo, entonces. Lo cierto es que Irán continúa siendo un tema sumamente delicado en la agenda de paz y seguridad internacionales. Y que lo que pueda suceder en la elección presidencial del año próximo no luce demasiado distinto.