Las redes de la censura

Los hechos son bien conocidos: luego de los incidentes de violencia ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero pasado, las redes sociales Facebook, su alter ego Instagram y Twitter decidieron bloquear y silenciar los perfiles del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, dejándolo sin voz. Las mismas redes sociales que le dieron la mano para llevarlo al poder en 2016, junto con campañas millonarias de perfilamiento e inducción de voto, le soltaron luego la mano con el argumento de que Trump incitaba a la violencia desde las mencionadas plataformas digitales.

Dichas redes sociales, supuestos paladines defensores de la libertad de expresión, cuya idiosincrasia empresaria se sustenta en el principio de "democratización" de la opinión y de la información, que han agotado la tinta de cualquier impresora con el discurso de que "no pueden moderar el contenido" porque no son magistrados, se constituyeron en verdaderos "jueces de hecho" para silenciar al ahora expresidente de la nación más importante del planeta, borrando con el codo lo escrito con la mano.

Donald Trump podrá tener más o menos seguidores y generar mayores o menores simpatías, pero existe un hecho del que no podemos dudar: fue elegido presidente de los Estados Unidos y ocupó el cargo durante cuatro años utilizando redes sociales para comunicarse con sus votantes en miles de oportunidades y en ninguna de ellas fue censurado.

Aturde el silencio de algunos defensores de la "libertad de expresión" que han sostenido, hasta el cansancio, que los intermediarios de internet (como las redes sociales y los buscadores) no pueden constituirse en jueces de contenido y que no desempeñan una tarea editorial. En este caso, sus defendidos sentaron un peligroso precedente en contrario, conforme lo sostuvo el mismísimo Jack Dorsey, fundador de Twitter, días pasados.

Aunque también es cierto que algunos de estos defensores (por cierto pocos, porque la mayoría decidió no abrir la boca), han justificado el accionar de las redes sociales argumentando que Trump habría atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Lástima que no han sostenido lo mismo ante los dichos, opiniones y manifestaciones de otros presidentes o líderes mundiales que, por cierto, no han sido silenciados.

Si Trump representaba una amenaza para la sociedad americana, si había dicho o hecho algo ilegal, las referidas redes sociales deberían haberlo denunciado ante la justicia para que un juez ordene el bloqueo de sus perfiles utilizando las vías institucionales de un sistema democrático, máxime tratándose de un presidente elegido por millones de estadounidenses.

Esta última es la solución que sostienen las redes sociales en la Argentina, por ejemplo, cuando un damnificado requiere el bloqueo de un perfil que afecta su honor o su intimidad, obligándolo a ocurrir ante un juez para interponer una medida cautelar: esta solución no aplicó para el "caso Trump".

Quizás la actitud adoptada por las mencionadas redes sociales fue una respuesta, tardía pero segura, a la propuesta que formuló Donald Trump de modificar sustancialmente la sección 230 de la CDA (Communications Decency Act de 1996) que garantiza "inmunidad total" a las redes sociales y buscadores de internet por contenidos publicados por terceros.

Esta propuesta quedó sin tratamiento, por ahora, pero no ha sido descartada en el Congreso de los Estados Unidos en el cual permanecen los representantes del partido republicano que seguramente no olvidarán que dichas redes sociales decidieron silenciar a su mandatario luego de haberse conocido su salida del poder, no antes.

Abogado y consultor especialista en derecho digital, privacidad y datos personales

