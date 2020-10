Las relaciones peligrosas del poder

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 00:05

A Eustaquio Barjau, aunque no se recuerde, el lector lo habrá leído si leyó ciertos libros de Peter Handke, de Rilke o de Lessing. También (raro caso de un traductor al que se le conoce la cara) por su actuación en la película La ausencia, dirigida por el propio Handke.

Pero Barjau escribe además palabras propias (si es que las que hubiera). Música, sentimiento, poder (Pre-Textos) tiene poco más de 40 páginas, y no podría decirse que le falte algo. El tema es arduo. Para empezar, porque mucha de la música que odiamos procede de quienes ejercieron inmoderadamente el poder; también -he ahí el problema-, mucha de la que amamos. Esto implica que la música, aunque no porte sentidos referenciales, "dice" algo. De eso se ocupa Barjau: no tanto de "qué dice" la música, sino de cómo "dice", en la política y en los sentimientos. El filósofo Schopenhauer es su aliado en muchos pasajes, pero como a todo buen traductor, a Barjau no le da nada de miedo faltarle el respeto al original cuando el propósito lo demanda.ß

