Las tentaciones de Jair y Alberto

El Covid dejó a Bolsonaro en una situación extraña y contradictoria. El presidente brasileño enfrenta la crisis sanitaria con una cifra récord, más de mil muertos diarios, y, al mismo tiempo, un repunte en las encuestas. Luego de tocar al principio de la pandemia su nivel más bajo de popularidad, un sondeo de PoderData acaba de posicionarlo ganador en un simulacro para 2022: vencería en una segunda vuelta al excandidato Fernando Haddad, del PT, o al gobernador de San Pablo, João Doria (PSDB), y hasta empataría con alguien de altísima imagen que por ahora niega tener intenciones políticas: Sergio Moro.

El cisne negro se volvió blanco en cuatro meses. En la metamorfosis fue decisiva la asistencia a trabajadores informales, que Bolsonaro había pensado inicialmente en 200 reales por mes y se vio forzado a aumentar: como el Congreso proponía 500 y no quería perder la iniciativa, la fijó finalmente en 600

El cisne negro se volvió blanco en cuatro meses. En la metamorfosis fue decisiva la asistencia a trabajadores informales, que Bolsonaro había pensado inicialmente en 200 reales por mes y se vio forzado a aumentar: como el Congreso proponía 500 y no quería perder la iniciativa, la fijó finalmente en 600. Ese subsidio, un plan de emergencia hasta fin de año, representa ahora una encrucijada para su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, un ortodoxo formado en la Universidad de Chicago. Si pretende, como indicaría la lógica electoral, continuarlo el año próximo, deberá reformar una enmienda constitucional que Temer consiguió aprobar en el Congreso hace cuatro años, el plan de ajuste más severo desde 1988, que congela el gasto público por dos décadas. El "techo de gasto" que se logró en medio de protestas sociales e impide subirlo en términos reales: no más allá de la inflación del año anterior.

Es un dilema. Por lo pronto, si quisiera cambiar la enmienda, Bolsonaro no solo debería esmerarse en conseguir los votos, sino que además recibiría el rechazo del propio Guedes, que ya soportó cuatro renuncias en su equipo por las desviaciones de programa a que obligó la pandemia. Los dos últimos, Salim Mattar, secretario de Desestatización y Privatización, y Paulo Uebel, de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital, se fueron hace diez días porque no les veían sentido a sus funciones. Puristas de la administración. El establishment económico, que celebró las últimas reformas por el futuro de la inversión, sería otro objetor. La semana pasada, cuando habló de flexibilizar las normas, Bolsonaro le pidió al mercado "patriotismo".

Brasil discute esto en un contexto de incertidumbre global. Ha decidido, con Colombia y contra las posturas de la Argentina y Chile, respaldar a Estados Unidos en un movimiento táctico: ubicar por primera vez en seis décadas a un norteamericano al frente del BID, que tiene elecciones el 12 y el 13 del mes próximo. Trump ha ungido para el cargo a Mauricio Claver-Carone, uno de sus asesores en el Consejo de Seguridad. Supone que América Latina será después del Covid un terreno de competencia con China: los países estarán tan necesitados que se verán tentados por créditos que el líder asiático ofrece a cambio de algo que en Estados Unidos es causa de seguridad nacional con sospechas de espionaje, la instalación de antenas 5G de Huawei. Y Trump quiere estar ahí para contraofertar.

Por eso la postura del canciller Felipe Solá, que se suma a la de sus pares de Chile, la Unión Europea y acaso México y propone diferir las elecciones del BID a marzo, es vista en Washington como una provocación. La estrategia de los disidentes tiene una razón manifiesta y otra latente. La que dicen en voz alta es que los comicios deben hacerse en persona, no por Zoom. "Qué curioso que Solá tenga ese argumento hacia afuera: el Gobierno no piensa lo mismo para las sesiones del Congreso", sonrió la semana pasada el diputado Mario Negri al leer un tuit del canciller. El motivo real no es técnico, sino político, y esconde una incógnita, que son las elecciones en Estados Unidos: ¿qué ocurre si, dos meses después de elegido Claver-Carone, Biden le gana a Trump y el BID queda sometido 5 años a decisiones de un republicano sin respaldo? La Argentina, que inicialmente pensaba proponer a Gustavo Beliz para el cargo, pero ahora acepta otras candidaturas, está atenta a los movimientos de cada país. Mientras confía en que se sumen Perú y Canadá a la idea de la postergación, celebró esta semana que Uruguay no se hubiera adherido a una carta en la que Colombia pide votar en septiembre. El embajador Alberto Iribarne habló del tema con el presidente Lacalle Pou.

Abogado de origen cubano, Claver-Carone es crítico explícito de los gobiernos de Cuba y Venezuela. El 10 de diciembre, invitado a la asunción de Alberto Fernández, abandonó Buenos Aires sin deshacer las valijas cuando se enteró de que en el acto estaría también Jorge Rodríguez, funcionario de Maduro. Hace semanas que recorre medios y foros empresariales con críticas a la Argentina, a la que acusa de liderar un grupo de países para "secuestrar" las elecciones en el BID. Anteayer, por Zoom con la AmCham, la cámara de comercio norteamericana, insistió en la necesidad de su candidatura.

Hay que entender la apuesta regional de Alberto Fernández en ese escenario no exento de riesgos. Si sigue Trump, deberá recomponer la relación si pretende su respaldo para negociar con el FMI: Estados Unidos tiene un peso decisivo en ese staff. Es cierto que el líder republicano no ha dicho hasta ahora nada en público sobre el BID. En la Casa Rosada dudan incluso de su real interés: no están seguros de si la candidatura de Claver-Carone es algo institucional o, en cambio, un ensayo personal del asesor. En tal caso, razonan, ya habrá tiempo de que a Trump se le pase el rencor.

Estados Unidos elige presidente el 3 de noviembre. Parece el largo plazo para las urgencias de Alberto Fernández. Mientras tanto, el alineamiento regional de desenlace incierto le sirve al Presidente para evitar objeciones ideológicas internas y mantener una obligación más inmediata, el equilibrio en el Frente de Todos. La semana pasada, en la publicación "Calíbar, el rastreador", el politólogo Ignacio Labaqui definió esa necesidad como círculo vicioso. "Cada medida que toma para satisfacer las demandas del kirchnerismo -como el intento de estatizar Vicentin- o atender a las urgencias de la vicepresidenta -como la reforma judicial o los embates contra Rodríguez Larreta- hacen caer la imagen de moderado que el Presidente promovió durante la campaña, dañándolo en las encuestas. Eso, a su vez, lo hace más dependiente del núcleo duro del Frente de Todos". Una trampa: la agenda del Instituto Patria ayuda en la cohesión partidaria, pero, al mismo tiempo, deteriora la imagen. Se ve en los sondeos. El índice de confianza en el Gobierno que hace la Universidad Di Tella volvió a caer por cuarta vez consecutiva en agosto, esta vez 6%, aunque se mantiene todavía en niveles previos al Covid. Traducido: se extinguió el bonus del inicio de la cuarentena y el Presidente deberá enfrentar los efectos económicos con peor humor social.

¿En cuánto inciden al respecto las tensiones por la reforma en la Justicia? Habrá que medirlo en el entusiasmo de Massa para recabar votos de diputados. Por lo pronto, la encrucijada de Alberto Fernández parece bastante más difícil que la de Bolsonaro: además de asustar inversores, sus tentaciones restan popularidad.

