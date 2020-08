Las últimas cosas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 00:30

Las ideas nacen también del dolor. Su justificación tiende después a volverlas exangües, como si fueran el resultado de una pura especulación del pensamiento, pero en algunos casos (en la mayoría) su fuerza viene de otra parte. Esta constatación, que tiene una validez general, adopta en algunos hombres una realización más evidente y dramática. Es lo que pasa con Otto Weininger, que iluminó, como un amanecer fugaz, el ocaso de la Viena finisecular. La historia es breve y conocidísima: en octubre de 1903, a los 23 años, se pegó un tiro en la misma habitación en la que había muerto Beethoven.

El filósofo Ludwig Wittgenstein imitó a Weininger hasta el plagio, y Stefan Zweig, que fue compañero suyo de colegio, le tenía ese temor reverencial que anula la conversación, lo que no le impidió una descripción que nos suena verosímil: "Aparecía siempre como si acabara de hacer un viaje de treinta horas en tren: sucio, cansado, arrugado; iba de un lado para otro inclinado y tímido, como apoyándose en una pared invisible". Zweig se lo cruzaba en los bancos de la biblioteca, cuando Weininger escribía esa tesis que se convertiría enseguida en su libro Sexo y carácter, que se convirtió en asunto de discusiones colmadas de admiración. El método que siguió par agotar el objeto de su estudio lo encontramos en sus propias palabras: "Nos defendemos del mundo mediante nuestros conceptos. Ante un loco rabioso, lo primero que se hace es sujetarle de cualquier modo para disminuir el peligro, y una vez conseguido esto se van colocando lazos en los diferentes miembros hasta completar la ligadura. Algo semejante pasa cuando nuestro espíritu capta los conceptos". Su libro es realmente una lucha cuerpo a cuerpo con una materia que no se resigna a sometérsele.

Lo que estaba en las páginas no cayó muy bien, como casi todo lo que tiene la valentía de pensarse contracorriente. Así, por ejemplo, comparó el feminismo de su época, que no juzgaba en absoluto novedoso, con el trabajo de las Danaides, del que, pasado el tiempo, nada queda. "Tal es el triste destino que espera a la emancipación de las mujeres si éstas siguen buscando su meta únicamente en lo social, y consideran torpemente como enemigos a los hombres y a las instituciones jurídicas creadas por ellos." Desde ya, sería un optimismo injustificado imaginar que alguna feminista de la última hora se vaya a tomar el trabajo de leerlo; quien sí lo hizo fue Victoria Ocampo, que, sin embargo, tal vez a causa de sus prejuicios, parece haber entendido muy poco: si no recuerdo mal, el ejemplar que leyó tiene tachaduras de página completa con la palabra "FAUX!" Es probable que buena parte de las conclusiones que Weininger consignó con bastante convicción nos parezcan ahora equivocadas, especialmente su dudosa fisiognómica, pero no más equivocadas que las de quienes intentaron refutarlas.

Aquello que Weininger perseguía era una liberación espiritual, antes que social. Claro que esa liberación es notablemente más difícil. Lo dice él mismo: "La verdadera liberación del espíritu no puede procurarla un ejército por muy grande y aguerrido que sea; cada individuo debe luchar si quiere conseguirla. ¿Contra quién? Contra todo lo que en su propia alma sirve de rémora".

El alcance de esa "liberación" es impreciso, y sería necesario volver al principio: Sexo y carácter es una confesión sin primera persona. Su libro siguiente, y póstumo, fue Über die letzten Dinge (Sobre las últimas cosas, de 1904). Todo el sistema anterior se desmorona, reducido a fragmentos. Pero las ideas del cansado Weininger seguían llegando del mismo país interior. Leemos en una de esas anotaciones para nadie: "La enfermedad y la soledad son afines. Aun en la enfermedad más insignificante, el hombre se siente más solo que antes". No sabremos nunca cuál era esa enfermedad, pero tampoco hay pensamiento sin soledad. ß

