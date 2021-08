Lecciones filosóficas de un perro dormido

El Discurso del método me abrió los ojos, en el colegio secundario, acerca de que existen otros puntos de vista. De forma indirecta, en realidad. Descartes no lo plantea de esta forma, pero el Discurso es tan genial que uno puede aplicarlo a casi cada instancia del pensamiento; y todo debate se veía muy diferente si daba vuelta el tablero y me ponía en el lugar del otro. Era así más fácil descubrir las debilidades en la argumentación ajena, cosa de lo más útil hace muchos años, cuando eran de rigor las batallas filosóficas (léase charlas de café) sobre la vida, la política, la sociedad y el universo en su conjunto.

Así, el hábito se me fue incorporando hasta volverse una segunda naturaleza. Lo que me lleva una pregunta que en estos meses de pandemia se convirtió en un pequeño misterio doméstico. Resulta que nuestros dos perros, opuestos en todo sentido, coinciden sin embargo en algo: cada mañana, cuando subo a mi estudio a trabajar, me siguen en fila india y se quedan todo el día conmigo.

Esta parcialidad perruna originó toda clase de teorías. Hasta que traté de ver el mundo desde el punto de vista de los canes. De esa forma me di cuenta de lo que pasaba, y lo puse en voz alta: “¿Cuántas habitaciones en esta casa tienen una sola puerta?” Exacto, exclusivamente mi estudio. O, más bien, ese es el nombre que le damos, y está bien para nosotros, los humanos. ¿Pero cómo lo percibe un perro? Es un espacio bien resguardado y con una sola entrada. En idioma perruno, es una madriguera.

Naturalmente, si les dijera a mis amigos, familiares y colegas que trabajo en una madriguera, me mirarían raro. Pero no sería menos estrafalario suponer que un perro se conduce de acuerdo con conceptos como estudio, taller o atelier.

Además, para ellos, nada de trabajar. El mejor amigo del hombre es crepuscular, lo mismo que los gatos, de modo que durante el día no hacen otra cosa que dormir; y para eso sirven las madrigueras.

Ahora, quien dice dormir dice soñar. Lo que condujo a otro misterio, que, como suele ocurrir con estas materias, resultó mucho más arduo. ¿Cómo logra un perro (o cualquier otro bicho que sueñe) separar el mundo onírico de la realidad?

La observaba soñar a Betty, el otro día. Movía apenas, pero espasmódicamente, el extremo de las patas, y resoplaba hinchando los carrillos. Cada tanto, ladraba sin abrir las fauces, asordinada, pero con un temblor de bigotes y un fruncir del ceño que denotaba las emociones que estaba experimentando en su aventura secreta e inaccesible. Quise imaginar que en su sueño corría por la playa, de donde la rescatamos, o por campos sin alambrados ni tranqueras, atlética y veloz, tras una presa o algún rival.

Entonces tocaron a mi puerta y Betty se despertó. El campo o la playa, el viento en el hocico y en las orejas, y el rival o la presa se esfumaron y fueron reemplazados por mi estudio. Pero ni se inmutó. Su olfato le dijo al instante quién estaba del otro lado de la puerta, y, sin razones para preocuparse, se estiró, dio un par de vueltas y volvió a su labor diurna, dormir. Dije “¡Ya va!” y me quedé mirando la situación. ¿Cómo no mostraba ni la menor sorpresa cuando pasaba del campo o la playa de su sueño a mi estudio, o sea a su madriguera? Ahí, con la ayuda de Descartes, caí en la cuenta de había estado todo el tiempo planteando el asunto de la forma equivocada.

Para nosotros, los humanos, existe el concepto de realidad, sobre el que, dicho sea de paso, venimos debatiendo desde hace milenios. ¿Pero acaso el perro traza una línea divisoria entre sueños y vigilia? No, por varios motivos. Primero, no trazan líneas en general. Segundo, solo podrían trazarlas si para ellos hubiera dos cosas, los sueños y la realidad. Pero tengo la impresión de que viven el momento, un momento eterno, sin sombra de neurosis, sin proyectar, y si es o no un sueño, qué importa. Solo los humanos se preocupan por tales cosas. Y así se pierden, tal vez, lo mejor de la existencia.