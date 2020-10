Lecciones de vida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 00:00

Ayer se cumplieron 25 años desde que nací de nuevo. El 5 de octubre de 1995 un colectivo lleno de pasajeros pasó un semáforo en rojo e impactó contra mi Dodge 1500 de costado. Según los expertos, es uno de los choques más letales que existen. De todos modos, ese auto, el primero más o menos decente que tuve, no solo no tenía airbags en las puertas, sino tampoco en el volante.

Pero una serie de hechos fortuitos me permitieron salir de ese coche sin más que un leve golpe en el hombro. Fue el único día de mi vida que no me puse el cinturón de seguridad, que habría forzado a mi cuerpo a absorber un golpe mortífero. En cambio, fui a parar al asiento del pasajero, ileso. Siempre usé y siempre usaré el cinturón, pero ese día, por cansancio, se me olvidó. Además, no llegué a tocar el freno, por lo que el auto giró 90°, lo que también atenuó el brutal choque inelástico.

Ayer, al notar la fecha, recordé que el análisis de aquel incidente se lo debí a las lecciones del gran profesor de física Oscar Perazzo, y una vez más me pregunté cuántos menos accidentes tendríamos si esta ciencia se impartiera desde edad más temprana, para que todos supiéramos que el auto no lo maneja uno, sino la mecánica clásica. Fue ella la que hace 25 años me salvó la vida.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS