Hay límites. O debería haberlos. El escándalo exhibicionista de la semana última en el Congreso de la Nación no es sino un síntoma. Para algunos, no existen los límites.

No importa si fue involuntario o no. Es lo de menos. Porque las sesiones deberían ser, al menos para los legisladores, sagradas. Se califican, ambas cámaras, como honorables. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Honorable Senado de la Nación. No necesitamos revisar el diccionario para comprender lo que significa esa palabra. ¿O sí?

En cualquier caso, participar de un debate donde se deciden las reglas que regirán nuestras vidas y se determina el destino de nuestra Nación (nuestra Nación, insisto) debería uno sentirlo como el privilegio máximo. No parece ser el caso.

Así que no alcanza con adjetivos. Se es o no se es. Esa es la cuestión. A los políticos y funcionarios que están a la altura, mi solidaridad. Porque los que se toman en serio su misión habrán sentido, el otro día, como sentimos un poco todos, que ya nada le importa un pepino a nadie. Pero no es así. Somos muchos los rectos y responsables. Y vamos a seguir ejerciendo la honradez, la integridad y, si nos toca, el orgullo incomparable de servir a la Patria. Suena ingenuo, ya sé. Ese es el problema.

