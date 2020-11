Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2020 • 00:00

Los cambios tecnológicos disruptivos nunca son tan disruptivos. La agricultura o el hierro no llegaron al mismo tiempo a todas las poblaciones, y la IBM/PC o el iPhone se abrieron paso con lentitud. No tanto como la ganadería o las vacunas, pero nada, ni lo más novedoso, es adoptado de la mañana a la noche.

Por eso, en ocasiones, al observar nuestros hábitos, algunos cambios asombran. No nos hemos dado cuenta, y sin embargo algunas costumbres ya son old school. Por ejemplo, llamar por teléfono. No, señor. Eso ya no se hace y hasta está mal visto. Es de impertinentes. Ahora, primero, se manda un WhatsApp para concertar el horario conveniente. Qué digo. Hace rato que hablar por teléfono es tan vintage como el sifón de vidrio. Se imponen los audios, en una diabólica mezcla de contestador automático y walkie-talkie.

Hubo una época, diré más, en la que no sabía uno quién llamaba, y los adolescentes atravesaban una deliciosa agonía aguardando que una persona especial les devolviera esa llamada que había atendido, no sin aspereza, una madre suspicaz o severa. Ahora te clavan el visto, y la agonía sigue siendo dulce, aunque un poco menos esperanzada. A todo nos adaptamos, en suma; a veces, incluso, a lo inimaginable.

