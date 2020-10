Lo temía: me contestó Cristina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 00:05

La verdad, nunca esperé que Cristina escribiera una carta pública para decir, básicamente, que Alberto es un chambonazo, que los funcionarios de Alberto compiten para ver cuál es más chambón, que estamos a la deriva y que hay que hacer un gran acuerdo político y económico antes de que Alberto nos deje sin país. En serio lo digo: me sorprendió muchísimo que le soltara así la mano; que lo vaciara de poder, en palabras de Lilita. Como si a Alberto lo hubiésemos inventado nosotros y no ella. Por eso, el martes me animé a pedirle, también por carta, que recapacitara; ¿cómo era posible que la capitana del barco fuera la primera en tirarse al agua para salvarse del naufragio?

Acusó el golpe. Me contestó. Acusó el golpe, y me acusó, arteramente, cristinamente, de mequetrefe, ignorante, perverso y mercenario. Lo de mequetrefe me dolió. Igual, así como en la semana di a conocer mi carta, ahora reproduzco textualmente la de ella.

"Robertito, tu supina ignorancia para entender la política y las cuestiones de Estado, y para entenderme a mí, te lleva nuevamente a un extravío conceptual. No me tiré al agua: tomé distancia de este barco sin rumbo, resguardé el comando, me puse un salvavidas. ¿Te acordás de Schettino, el capitán del Costa Concordia, que mientras el barco se hundía lleno de pasajeros él escapaba en una lancha? No es mi caso, ni mucho menos. Yo sigo navegando en aguas jurisdiccionales del Gobierno. No me fui, no me bajé, es un cambio posicional estratégico. Pero, claro, qué le voy a hablar de estrategias a un mequetrefe.

"Tengo 10 cosas para responderte:

"1. Decís en tu carta -tan mal escrita que me hizo acordar a las de Carta Abierta- que Alberto es un invento mío. Te corrijo. En todo caso, yo lo propuse y ustedes, más de 12 millones de argentinos, lo votaron. Es cierto que en realidad me votaron a mí, pero en el combo venía Alberto. Sí, Alberto, al que la clase media y los poderes fácticos tanto seguían, al que durante 10 años se deleitaron escuchando, al que los medios hegemónicos entronizaron como el máximo crítico de mi gobierno. ¿Querían a Alberto? Ahí lo tienen. Yo lo puse solo para que fuera una transición, un puente hasta 2023. Y ahora me encuentro con que quizá haya que puentear al puente.

"2. Decís que recién ahora, con mi carta, hago un paréntesis en mi agenda judicial para ocuparme de los problemas del país. No es cierto. No estoy haciendo un paréntesis. Me ocupo de los problemas del país para que no interfieran en mi agenda judicial.

"3. Decís, con mucha perversidad, que los ratones me habían comido la lengua. Falso de toda falsedad. Me la paso hablando con Kicillof, con Máximo, Wado, Berni, Verbitsky, Grabois, Ginés (pobre Ginés, es como vos, no entiende nada). Con Alberto he hablado mucho, pero ahora casi que desistí: mi tiempo y mi paciencia tienen un límite.

"4. Decís que 'Cafierito y Guzmancito no dan el do de pecho'. ¡Por fin acertaste una!

"5. Al referirte a mi llamado a un gran acuerdo político y económico, decís con ironía que siempre fui una persona de diálogo y consenso. En eso podrías haberte ahorrado la ironía. No creo en el consenso y odio el diálogo.

Alberto me dice que aprende mucho de mí. No será eficiente, pero es gracioso

"6. Me acusás de haberle puesto un corset a Alberto. ¡Eso es lo que debería haber hecho, encorsetarlo! Le di autonomía y mirá el desparramo que está haciendo. Lo dejo hablar y va por todos lados repitiendo eso de que el bichito del coronavirus destruyó el capitalismo, que ni siquiera es una idea de él, sino de Kicillof, al que no se le cae una idea. Me distraje y dijo que no tiene un plan. Le faltó decir que el plan lo tengo yo. ¿Sabés qué me dice en la intimidad? 'Cristina, cuánto aprendo de vos'. No será eficiente, pero es gracioso.

"7. Sugerís que le di rienda suelta a Grabois para que usurpara el campo de los Etchevehere. Otra demostración de que pasan los años y seguís sin conocerme. Esas cosas no sé si las habla con el Papa (no te olvides de que acababa de llegar del Vaticano) o con quién, pero conmigo, no. Ni una palabra. Yo le hubiese aconsejado que no se dejara usar por esa mujer, Dolores, tan floja de papeles, y que nunca admitiera la derrota. Y que si con el Proyecto Artigas quería poner en marcha una reforma agraria, no era lo más conveniente reemplazar la soja por una huerta de perejil.

"8. En cambio, sí es cierto que me involucré personalmente en lo de Guernica. A Kicillof, que no paraba de llamarme, le dije: meté palo y palo. Pensó que le hablaba de represión. No, un palo en subsidios. Hasta que no reciban guita no se van a ir. Y a Berni le dije lo mismo: palo y palo. Entrá con la policía.

"9. Al día siguiente de mi carta, Alberto se hizo sacar una foto con Vilma Ibarra y Sergio Massa, a los que yo, sin nombrarlos, le había criticado. Y, como si fuera poco, los llevó al homenaje a Néstor en el CCK. Alberto debería entender que CCK también significa Cuidado con Cristina Kirchner.

"10. En cuanto a vos, Robertito, que tuviste el atrevimiento de terminar dándome un consejo, yo te aconsejo a vos: no pierdas el tiempo, no vuelvas a escribirme. Detesto leerte, detesto a los mercenarios de la pluma que trabajan para los poderes concentrados.

"Sabelo: si te contesto es solo porque esta semana se me ha dado por mandar cartas de despedida".

