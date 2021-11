Los lemas y eslóganes partidarios tienen un problema. No es de orden político. Por el contrario, políticamente son impecables, cualquier cosa que esto quiera decir en un ámbito en el que se usan sustantivos como barro y verbos como salpicar y manchar. Pero bueno, no es una dificultad política, la de los lemas y eslóganes, sino una de tipo lógico.

Ya saben, si me dan a elegir, prefiero la lógica. El pensamiento mágico y las expresiones de deseos son como los analgésicos. Funcionan hasta que se pasa el efecto. El inconveniente lógico que tienen estas expresiones es que se las declara como leyes universales, pero no lo son. Aparte de que se las emite a los gritos, con una pasión sobreactuada y figuras tonales que en cualquier otro contexto nos harían pensar que el sujeto está desequilibrado, las consignas, lemas, eslóganes y máximas se plantean como si fueran la primera ley de la termodinámica o la gravitación universal, pero resulta que después, en los hechos, hay una lista así de larga de excepciones.

Ya saben, no soy un experto en estos temas, como no lo es casi ningún ciudadano. Por eso, pregunto: ¿no sería mejor que les bajen un poco el tono a las consignas y eslóganes? Si no son verdades absolutas, ¿por qué tanto aspaviento? No da.