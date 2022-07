Los colosales desdoblamientos de Cristina

Hay solo tres categorías de gobiernos posibles en el mundo: buenos, regulares y malos. En las democracias occidentales, el remedio que se les aplica a la segunda y tercera opción surge de las urnas y a otra cosa. Simple.

El problema de la Argentina es que se ha dado a sí misma un “no gobierno”, ya que quien ostenta el poder real no cuenta con la famosa lapicera y quien tiene el poder formal -pero no el real-, y si tiene la lapicera, no sabe, no quiere o no puede usarla bien.

Con la economía en llamas, tener un “no gobierno” -que no toma decisiones en tiempo y forma o que, cuando lo hace, neutraliza unas con otras- es peor todavía que un “mal gobierno” a secas.

Una conocida revista ilustra su tapa de esta semana con una lapicera destrozada. Hace poco me regalaron una y empecé a usarla, después de décadas de solo utilizar bolígrafos, lo que me retrotrajo a mis recuerdos escolares. Sacudirla bruscamente sobre el cuaderno implicaba terminar con la tarea arruinada por las manchas de tinta. Peor todavía si se caía de punta al piso: la pluma fuente se torcía o se abría en dos y no servía más.

Hay que tener cuidado, desde lo más alto del poder, cuando se selecciona metáforas porque, como dice el dicho, “El pez por la boca muere” y pueden convertirse en un búmeran letal.

Resulta insólito, en ese sentido, que la misma persona que comunicó por redes sociales que nominaba a Alberto Fernández como candidato a presidente, se rasgue ahora las vestiduras porque Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía mediante un tuit.

El viernes, Cristina Kirchner, desde El Calafate, en su alocución (más sedada solo en comparación con las tres anteriores) calificó el gesto del exfuncionario como una “irresponsabilidad” y lo acusó de haber incurrido en una “desestabilización institucional”.

¿Cómo habría que dimensionar entonces, a la vista de los resultados, el engendro institucional concebido por la vicepresidenta al lanzar a la cúspide del poder a una persona que iba a estar tan limitada en sus decisiones y atacada permanentemente por ella, su hijo y los iluminados de La Cámpora?

Se constata, una vez más, que es técnicamente imposible que funcione un gobierno peronista si quien está a cargo del Poder Ejecutivo y quien comanda esa ideología no es la misma persona.

Las autocracias asumidas lo resuelven fácil: en Cuba, Osvaldo Dorticós, en 1959, fue presidente (poder formal), pero con Fidel Castro de primer ministro (poder real); Dmitri Medvédev asumió, en 2008, como presidente de la Federación Rusa (poder formal), pero con Vladimir Putin de premier (poder real).

El actual presidente debió conformarse con ser un mero “CEO” de su mandante y no tener veleidades de independencia si encima no tenía espaldas suficientes para hacerlo hasta las últimas consecuencias.

La anomalía institucional de los Fernández no tiene arreglo porque el poder formal está incapacitado para plantear disidencias al poder real.

En 1973, cuando sucedió algo parecido con Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón lo resolvió de manera expeditiva. El odontólogo de San Andrés de Giles duró apenas 49 días en el poder. Es una verdadera paradoja que su apellido dé nombre a una agrupación que humilla, por acción u omisión, a quien le toca ahora estar en la misma incómoda situación que Cámpora, pero con un país en mucho peores condiciones económicas y sociales que en aquellos años.

El líder justicialista no admite, siquiera, herederos con nombre y apellido (“mi único heredero es el pueblo”, decía Perón), ni mucho menos que pretendan sucederlo.

El fundador del justicialismo le cortó la carrera presidencial a su camarada de armas y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante y -reforma constitucional mediante-, se hizo reelegir. Carlos Menem coqueteó con la “re-re” (un tercer mandato consecutivo), pero no dispuso de herramientas jurídicas para concretarla y no lo ayudó a ganar a Eduardo Duhalde, en 1999, que perdió frente a Fernando De la Rúa. Lo mismo Cristina Kirchner con Daniel Scioli; lo destrató durante toda su campaña presidencial. Y en 2015 triunfó Mauricio Macri.

Bajo esa misma luz debe observarse por qué Sergio Massa no pudo avanzar en su ambicioso desembarco en el Gobierno. A quien lidera el “movimiento” no le gusta que nadie le haga sombra. Prefiere “revolear ministros”.

El desdoblamiento entre lo que dice y lo que hace la vicepresidenta resulta colosal. Habla de la “economía bimonetaria” con una total ajenidad del tema como si su marido no hubiese mandado al exterior los fondos que Santa Cruz recibió por la privatización de YPF o como si no existiesen fotos de los abultados ahorros en dólares que ella misma conserva en una caja de seguridad de su hija.

Los banderazos de ayer, en distintas partes del país, daban cuenta del hartazgo social.