Los grandes monetizan talento sin que la prensa reciba un peso

En 2013, Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las mentes más brillante de los negocios modernos, puso 250 millones de dólares en efectivo sobre la mesa y compró The Washington Post. Casi seis años después, todavía estamos especulando por qué hizo esa inversión.

En todo caso, desde entonces, y contra toda apuesta, el magnate no intervino en la tarea diaria de la Redacción. Excepto en un aspecto: inyectó recursos, amplió la cantidad de periodistas y mejoró el sitio web. Fuera de que, desde entonces, el número de menciones a Bezos y Amazon aumentaron en las páginas del Post, el hombre más rico del mundo no mandó a hacer ninguna nota, no canceló ninguna investigación, no alteró su línea editorial ni usó el diario para hacer lobby.

Hay numerosas teorías que intentan explicar por qué Bezos se quedó con uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos. Casi con entera seguridad, se trata de una constelación de factores, pero, en mi opinión, hay tres que son clave.

Hace poco más de dos meses, voceros de Google me propusieron una videoconferencia para darme sus puntos de vista sobre la nueva ley europea que intentará regular la forma en que se protegen los derechos de autor en Internet. Esos conceptos están vertidos en la nota principal de esta edición de Ideas, y, como todas las otras voces, deben ser atendidas para que el debate sea propicio.

Pero el hecho es que la ley salió votada. Eso significa que Google tiene un inmenso poderío económico, pero carece de poder político. Posee lobistas de primer nivel, pero resulta que hay una diferencia abismal entre un lobista y un periodista. Este es el primer motivo por el que Bezos adquirió el Post: su negocio no funcionaría fuera de una democracia republicana. Los diarios -y los demás medios de comunicación- son contrapesos fundamentales para la salud de las democracias; así que decidió preservar el diario que se publica en la capital de Estados Unidos.

El segundo motivo es, precisamente, la propiedad intelectual. Dejando de lado los mitos y fantasías del cine (Spotlight es una honrosa excepción) y las teorías conspirativas de los que quieren acallar las voces independientes del Estado, una Redacción es antes que ninguna otra cosa una usina de creatividad y de ideas. Bezos sabe mejor que nadie que el rey fue, es y será el contenido. Amazon empezó vendiendo libros, favor de anotar.

El tercer factor es cuán perdurable es un negocio. En aquella videoconferencia con Google, les pregunté cuánto faltaba para que la norma europea entrara en vigencia. Me respondieron que dos años. "En dos años Google podría no existir", les dije. No fue una chicana ni una predicción. Y aunque es cierto que suena poco plausible, así funciona esta industria. En 2007, Nokia, Motorola y BlackBerry eran colosos de aspecto eterno. Entonces Apple lanzó el iPhone y en los siguientes dos años esas tres compañías habían colapsado. Hoy ninguna de las tres existe como tal.

Bezos ejerce una de las actividades más antiguas y perdurables de la civilización, el comercio. Los humanos seguiremos vendiendo y comprando durante mucho tiempo todavía; Bezos lo sabe. Y sabe también que, viceversa, las búsquedas en la Web ya están mostrando signos de fatiga. Otro tanto ocurre con Facebook, aunque ahora parezca imbatible. ¿Qué vio el fundador de Amazon en el Post? Otra de las actividades perdurables de la civilización. Desde siempre, las personas buscamos saber de qué se trata.

Ecosistema

Es muy difícil opinar sobre periodismo fuera de una Redacción. En mi caso, crecí -literalmente- en un diario. Puedo dar testimonio de que es muy difícil, salvo raras excepciones, separar al periodista de su ecosistema. Por eso es una de las pocas actividades en las que el teletrabajo no logra hacer pie. Los periodistas amamos nuestro trabajo y amamos la Redacción. Hay un solo problema en esta escena de aspecto romántico. Hacer un diario es caro. No solo desde el punto de vista industrial, sino que todo ese talento cuesta dinero; puede ser, además, una actividad muy riesgosa.

El hecho es que un puñado de plataformas están monetizando ese talento sin que los diarios perciban ni un centavo. No se trata de las noticias de ayer, porque esas podrían consultarse también en una hemeroteca. Hoy la hora de cierre es a cada instante, y en ese caso no existe reciprocidad alguna.

Para que se entienda. Los programas de radio y TV de la mañana con mucha frecuencia se hacen eco de ideas, primicias e investigaciones que acaban de publicarse en los diarios, siempre atribuyendo la autoría original. Los diarios no reciben nada a cambio, pero las Redacciones están pobladas de televisores y, otrora, radios. Ese es un círculo virtuoso. Eso es reciprocidad.

Con Google y Facebook se plantea una situación de desequilibrio tan enorme que se ha instalado la idea de que los diarios necesitan estas plataformas para tener visibilidad. Eso suele ser cierto en los hechos, pero es también un sofisma. Si Google y Facebook no fueran monopolios, los diarios (y miles de otras actividades) podrían elegir quién les brinda visibilidad y en qué condiciones. Así era Internet antes de que la concentración causara este descalabro.

Pero nada es simple en estas tecnologías. La nueva ley europea, que intenta corregir estos desvíos, también obligará a muchas plataformas pequeñas a instrumentar controles de contenidos que están fuera de su alcance. Con esto, la relevancia de Google, Facebook y otros gigantes no hará sino incrementarse.

En la charla con Google, me aclararon que si bien es cierto que concentran, junto con Facebook, el 60% del negocio publicitario online en Estados Unidos, es también verdad que comparten esas ganancias con sus asociados. Concedido, pero este es, precisamente, el mecanismo que más refuerza su monopolio. Facebook ofrece sin cargo herramientas de comercio extraordinarias, pero con eso convierte a centenares de miles de pymes en cautivas.

No quiero sonar reiterativo, pero el principal problema no es la propiedad intelectual (y quiero anotar aquí que siempre viví de mi propiedad intelectual). Aunque, como todo, este derecho está mutando por el efecto de la revolución digital, nadie pone en duda que el creador, para seguir haciendo su aporte a la sociedad, tiene que poder dedicarse a eso. No se puede ser músico, periodista o científico de fin semana. No es un hobby. El principal problema es la concentración. Y de eso se habla poco y nada.