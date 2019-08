Los obstáculos para la remontada épica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019 • 00:01

La multitudinaria movilización ciudadana del sábado pasado realizada en diferentes lugares del país, con epicentro en la Plaza de Mayo, constituyó una inyección de entusiasmo para funcionarios, dirigentes y militantes del oficialismo que días antes lucían abatidos frente al resultado de las PASO. Ninguno de ellos, sin embargo, puede ilusionarse por ahora con un cambio de tendencia.

En términos futbolísticos, hombres del macrismo admiten que el escenario frente a las elecciones del 27 de octubre se asemeja a un partido donde un equipo se apresta a iniciar el segundo tiempo con una desventaja de cuatro goles a cero. No es imposible una remontada épica, especialmente cuando, a diferencia de un simple cotejo de fútbol, el entretiempo no es de 15 minutos sino de dos meses. Pero, al igual que en el deporte más popular de la Argentina, para lograr la igualdad y alcanzar la soñada definición por penales -esto es, el ballottage- no solo hará falta que el equipo de Mauricio Macri juegue brillantemente, sino también que su adversario cometa groseros errores.

Para el macrismo sería muy conveniente que Cristina Kirchner , hoy autorrelegada a mirar el partido desde un palco, ingresara al campo de juego. El propio presidente de la Nación lo pidió públicamente en el reciente encuentro sobre Democracia y Desarrollo organizado en el Malba por el Grupo Clarín. Pero nada hace pensar que la exmandataria modificará su estrategia, que tan buenos resultados le ha dado hasta las primarias del 11 de agosto. Equipo que gana no se toca, piensan los integrantes del cuerpo técnico del Frente de Todos.

Alberto Fernández busca dar señales de correrse hacia el centro ideológico, mientras Cristina Kirchner directamente se corre del centro de la escena electoral, en lugar de salir al ruedo como desearía Macri.

Los desafíos que enfrenta la coalición Juntos por el Cambio son mayúsculos por el impacto que el resultado de las PASO ha tenido en la dinámica económica y política.

En materia económica, si bien la desconfianza de los mercados, traducida en la fuerte suba del dólar y el aumento del riesgo país, puede ser atribuida en mayor medida al miedo de los inversores al regreso del kirchnerismo, las consecuencias castigan fundamentalmente al gobierno de Macri. La percepción general sobre el presente y el futuro inmediato de la economía aparece hoy en caída, tras la recuperación que venía mostrando hasta antes de las PASO.

En términos políticos, Macri debe enfrentar ahora a un espacio peronista fortalecido por el triunfo del 11 de agosto, a lo cual se suma la actitud de ciertos actores, como no pocos sindicalistas que antes preferían refugiarse en la cautela y empresarios que parecían jugar en el equipo del oficialismo, y que ahora buscan acercarse velozmente al principal candidato presidencial de la oposición. Una actitud que podría extenderse a ciertos jueces acostumbrados a navegar a la sombra de quien ostenta el poder, y que podrían intentar reacomodarse ante la perspectiva de un retorno del peronismo.

Hay una dinámica de los simbolismos que tampoco ayuda a Macri. Guarda relación con la percepción general de que el país se encamina hacia un fin de ciclo. Más allá del descrédito en que han caído los sondeos de opinión pública por sus fallas metodológicas, no puede ocultarse que todas las encuestas poselectorales conocidas dan cuenta de que una amplia mayoría de los argentinos consultados cree ahora que Alberto Fernández será el futuro presidente; hasta antes de las PASO, la mayoría de la población creía que Macri iba a ser reelegido, independientemente de su voto. Parte de esa negativa esfera simbólica se advierte entre los líderes territoriales de la coalición oficialista; especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha dado vía libre a intendentes radicales y del Pro para promover los cortes de boletas.

En contrapartida, el llamativo aumento de los voluntarios para ayudar en la fiscalización de las mesas electorales en octubre da la pauta de que, para el oficialismo, la lucha continúa, con la convicción de que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan.