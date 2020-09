Los políticos y el nuevo mundo de la inteligencia artificial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2020 • 01:11

La cibernética, la teoría de la información y de la comunicación, la teoría de los autómatas, la ingeniería de los ordenadores y las computadoras se han integrado en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).¿Puede una computadora producir actos comparables a la inteligencia humana? ¿Puede pensar una maquina? (Turín). Algunos científicos responden con una afirmación rotunda. ¿Hay límites en la programación de las computadoras? Algunos científicos negaron que la IA pueda ejercer aprehensión total de las situaciones, como las funciones del cuerpo humano (H. L. Dreyfus). Otros lo afirman (M. A. Boden).

Parece que las "máquinas" solo pueden dar juicios tajantes. La vaguedad, la imprecisión, la incertidumbre con matices son propias de la inteligencia humana

Lo particular de la IA parece ser que permite unificar epistemologías, matemática, lingüística, neurologías que hacen descubrir nuevas conexiones o contactos descubiertos por la IA. Por ejemplo, la conexión entre redes neuronales y mecanismos de programación. Parece que las "máquinas" solo pueden dar juicios tajantes. La vaguedad, la imprecisión, la incertidumbre con matices son propias de la inteligencia humana. En esta dirección se han hecho valiosos trabajos sobre analogías y metáforas. Se trata de la lógica borrosa (L. Zadeh).

La inteligencia humana hace la llamada inteligencia artificial, que, por construcción, es humana. ¿Puede la IA crear nueva IA sin intervención humana? ¿Qué autonomía tiene la IA? La inteligencia artificial hace sistemas de computación para hacer lo que la mente también puede hacer. Y, se pretende, aun lo que la mente no puede hacer. Puede aprender a hacer algo mejor la próxima vez. Esto es algo que la mente también puede hacer. Pero no siempre lo hace. Y si lo hace es con más o menos dificultad. ¿Puede la IA hacer algo mejor que la mente? ¿Puede mejorar más que la mente?

La IA tiene una finalidad tecnológica. La otra es psicológica: auxiliar para entender los sentimientos y la inteligencia humana. Surge entonces la cuestión: ¿puede la IA mejorar la inteligencia humana y la mente animal en general? La IA puede poner a prueba sus propios métodos. Una IA puede clarificar teorías humanas y comprobar sus predicciones. La IA puede probar si una medicina en sentido amplio, incluyendo una vacuna, produce el resultado esperado por la inteligencia humana, que ya no sería suprema, ¿será así que el hombre pueda advertir sus límites? Parecería surgir la idea o la tesis sujeta a prueba de que la IA está interrelacionada con la mente humana. ¿Podrían las sociedades humanas ser gobernadas, dirigidas por una IA autónoma?

¿Podrá un país, como el nuestro por ejemplo, ser gobernado con una IA independiente de nosotros mismos? ¿O tal vez dependiendo de otros? ¿Puede la IA gobernar? ¿Podría asegurar más equidad, independencia y eficacia? Al parecer, pero quedo dispuesto a ser corregido, la IA puede decir si los jueces realizan igual tarea, es decir, sentenciar un caso, en igual sentido. ¿Podrán terminar así las sentencias contradictorias, las disidencias y los cambios de votos?

Al parecer, la IA ha mostrado que la mente humana es más compleja de lo que ella había supuesto. ¿Puede la IA corregir a la inteligencia humana? Un lógico matemático humano puede hacer ejercicios que un hombre "común" no podría. ¿Puede la IA poner a este hombre "común" en pie de igualdad con aquel? ¿O aun ser ambos mejorados por la IA? Parece haber controversias entre los expertos en IA sobre la posibilidad de mejorar o configurar la inteligencia humana. Los sistemas de conexiones o redes neuronales, según ellos, cumplen funciones simultáneamente y esto bien podría aplicarse a lo que podemos llamar "inteligencia judicial" (IJ).

Actualmente se habla de IA autodirigida que se adapta a las condiciones ambientales, como robots que actúan según estímulos externos del medio ambiente. Hay una IA con evolución automática de selección. ¿Pueden las computadoras tener creencias o deseos? ¿Puede la IA explicar la conciencia? ¿Podría la IA explicar mejor la inteligencia humana? Si me fuera consentida una referencia a mi ensayo Por qué una teoría del derecho, diría que el concepto de ordenamiento jurídico y las relaciones entre los ordenamientos jurídicos están siendo ya estudiados con IA. Casi todo el ámbito de lo científico actual está sometido o es objeto de la IA.

Como podrá imaginarse, la literatura sobre la IA nos puede parecer infinita. Es verdad que los científicos piensan que puede cambiar el mundo. Pero no solo el mundo, también a nosotros. Persona y mundo están sometidos a la IA. ¿Las revoluciones políticas se producirán en laboratorios de la IA en una nueva era digital? Si los algoritmos pueden identificar las necesidades, los miedos y deseos, ¿podrá sobrevenir una dictadura digital? ¿Es verdad que la IA conduce la acción política? ¿Estaremos ante un neomarxismo o una nueva dominación del bigcapitalismo? ¿Habrá poder estatal que regule las macromultinacionales?

No parece probable la supresión de la competencia entre ellas y su unión en un gran poder digital. Los políticos harían bien en considerar estas cuestiones, pues su poder podría quedar diluido en la ignorancia. Curiosamente, los políticos usan Twitter. ¿Será el poder de la IA más influyente que todas las prestaciones políticas populistas? Tal vez sea solo un cambio de políticos. ¿Podrá la IA captar los votos de las grandes mayorías? Quizá estemos frente a nuevos conflictos ideológicos, si es que no cambiará la práctica de votar. ¿Los dueños de la IA elegirán los candidatos? Es natural que esta pregunta pueda inquietar a más de uno.

Si el socialismo no se asocia a la nueva tecnología, será difícil la política de izquierda. Aunque no puede excluirse una IA de izquierda tecnológica. Urge también un plan tecnológico necesario como todo plan o proyecto, sin el cual no se sabe el inmediato curso de acción. Dicho llanamente, quien no tiene un plan, siquiera implícito, no sabe qué hacer ni a dónde ir. Y la omisión es también una decisión. Nuestro país podría producir dos cosas. Una, contribuir al desarrollo específico de las aplicaciones de la IA, con valor exportable. Otra, contribuir a la filosofía de la IA con valor universal. No sé si algo de esto será posible. Sin embargo, el país necesita ideas para ser gobernado.

Expresidente y juez de la Corte Suprema

ADEMÁS