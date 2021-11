Los restos del naufragio

Si se tira de la punta del ovillo de la historia de la ópera del siglo XX, en el fondo, cuando todo el hilo se haya devanado, uno se encontrará con Jakob Lenz. En el corazón del Sturm und Drang, Lenz, el mayor de los stürmer, adivinó no solamente el romanticismo sino también su diseminación, que conduce directamente al modernismo expresionista y a la contemporaneidad. De él procede Georg Büchner, de donde procede a su vez el Wozzeck de Alban Berg, y de él también procede Die Soldaten, de Bernd Alois Zimmermann. Pudimos verla por primera vez en el Teatro Colón hace cinco años que parecen cincuenta, tanto cambiamos que ahora Lenz y la ópera de Zimmermann nos hablan en una lengua diferente.

Los personajes de Lenz y Lenz mismo como personaje, esta es una de las claves del asunto. Tanto unos como el otro son avatares episódicos de un sujeto desconocido hasta entonces en la literatura alemana: el que nace, justamente, del desgarramiento del romanticismo. Siempre descentrados, los protagonistas Lenz como los de Büchner (Danton, Leonce, Lenz y, sobre todo, Woyzeck) son proyecciones enmascaradas de una única cara. Ven lo que los otros no ven y, tal vez por eso mismo, ignoran aquellas cosas que todos saben. En un estado semejante al sonambulismo, son presa fácil de la voluptuosidad del tedio, se mueven por el mundo a diez centímetros del suelo y aspiran a ver el otro lado de las cosas. “Iba hacia arriba, iba hacia abajo. No sentía ningún cansancio, pero a veces le resultaba fastidioso no poder andar de cabeza”, dice Büchner de Lenz. Son esclavos de la inminencia. Siempre está por pasar algo que los excede, un mecanismo cuyo movimiento empezó mucho antes de que se levante el telón y comience cada una de las piezas. Ruido sordo que termina ocupando la escena. Como dice Lenz: “¿No oye usted la voz espantosa que grita detrás del horizonte y a la que llaman comúnmente silencio?”.

"El poeta, el compositor, es el dueño de los tiempos, del Tiempo y del tempo."

En cierto modo, Zimmermann era bastante parecido a Lenz, un solitario, alguien inadaptado, un misfit, como se dice en inglés, en el panorama de las escuela musicales de posguerra. No fue en absoluto un regresivo sino más bien alguien que se formuló preguntas enteramente personales y que trajeron consigo respuestas no menos personales. Die Soldaten fue una aventura solitaria. En esa heterodoxia, cumple un papel decisivo, y aun determinante desde una perspectiva formal, el uso y la recurrencia de las citas. Esto es algo que Zimmermann arrastraba de períodos anteriores que en su obra maestra adquiere una dimensión que vulnera incluso los límites y las reglas tradicionales del género.

Pero en el ensayo Observaciones sobre el teatro, de 1774, Lenz enunció una razonada refutación de las tres unidades aristotélicas (unidad de acción, de lugar y de tiempo): “¿Qué significan las tres unidades? Cien unidades quiero indicarles que son siempre una. Unidad de la nación, unidad del idioma, unidad de la religión, unidad de las costumbres. ¿Y qué se hará con esto? Siempre lo mismo, siempre y eternamente lo mismo. El poeta y el público han de sentir esa única unidad, pero no tienen que clasificarla. Dios es sólo uno en todas sus obras, y así debe ser el poeta”. El poeta, el compositor, es el dueño de los tiempos, del Tiempo y del tempo.

Zimmermann despliega en Die Soldaten un ilusionismo del tempo, que tiene sin embargo una raíz nada ilusoria, como sabe cualquier director que deba enfrentarse con las dificultades extremas de esa partitura.

En una entrada de su diario fechada el martes 31 de julio de 1945, Zimmermann anotó: “El problema del sonido. Me parece que la escucha es más una cosa psicológica que fisiológica”.

Tanto para él como para Lenz, el arte era algo enteramente interior, psicológico. Los dos se ahogaron ese mar interior, invisible. Sus obras son los más maravillosos restos de un naufragio.