Los sueños y el deseo de escribir

Carolina Esses
23 de junio de 2019

¿Qué es lo íntimo? ¿Es toda escritura una puesta en escena de la intimidad de quien escribe? Graciela Batticuore, ensayista, autora de libros de poesía y editora, explora estas cuestiones en Marea, su primera incursión en la narrativa de ficción.

Libro inclasificable -novela, ensayo-, su trama gira en torno al relato del pasado y de los sueños de Nina, la protagonista, y de su deseo por publicar un libro con sus sueños. Es lo que le cuenta a M, su pareja, quien la escucha a la distancia, desde Berlín -como si estar lejos fuese condición para la escucha y por qué no para el amor- y no termina de convencerse sobre la pertinencia de contar algo tan íntimo. Marea es la feliz concreción de ese deseo: escribir, publicar, desoír la voz de cualquier autoridad, permitir que Nina pueda "llenar sus páginas, componer sus propias historias". Batticuore describe el arrojo que implica este salto a la acción para quien "lee, escribe, estudia libretos, trabaja en el mismo lugar donde cocina y pasa la vida". Lo compara con aventurarse en una autopista elevada a alta velocidad. Sobre todo para Nina, que tiene terror a subir una pendiente cuando no hay baranda, cuando no está la forma, es decir el corset de lo conocido, de los saberes adquiridos.

La autora es poeta y eso se nota. Su prosa genera efecto alterando apenas la sintaxis. Marea conjuga cuestiones de género -es el deseo de una mujer por la escritura lo que está en juego-, lecturas -Proust, Sarmiento- y reflexiones casi filosóficas, donde brilla la pluma de la ensayista. Un libro que trabaja según la lógica de los sueños o los recuerdos: frases o escenas que producen ramalazos de sentido.