25 de octubre de 2020 • 00:00

"Hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones". (De Axel Kicillof)

¿Nobel o novel? ¿Valla o vaya? ¿Errar o herrar? Querido lector, respire hondo y piense en todo lo que pasó en esta semana y, con una mano en el corazón, pregúntese si vale la pena quedarse enganchado en la torpeza homófona de Axel Kicillof.

El gobernador está dando fuerte la batalla en favor de la perspectiva de género y se puede confundir a un varón, en el peronismo son abrumadora mayoría, con un barón, que en el peronismo también son abrumadora mayoría, y parece que casi todos, encima, lo rodean y le hacen reclamos en la provincia de Buenos Aires.

"La política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque la hayan llevado adelante en esta provincia o no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura de machismo que parte de cosas tan básicas como de llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones del conurbano. Hay tantas referencias al machismo que, me parece, no hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo". Esa larga frase dijo Kicillof, en la presentación de la Escuela Sindical de Género (ESiGen), desconociendo que el resto de los mortales cuando hablan de "barones" del conurbano se refieren a los intendentes peronistas atornillados noblemente al cargo gracias al voto y la reelección perpetua. Quizá Kicillof desconozca también que, cuando se habla de "los gordos de la CGT", no es una cuestión antropométrica entre los sindicalistas, sino de los que tienen más poder político.

Pasamos de casi 12 años de #PoneleNéstoraTodo a la actual campaña de #PoneleGéneroaTodo y es lógico que en el fragor de la gestión de todos los problemas bonaerenses -de liderar el ranking de contagios y muertos por Covid-19 en el país a intentar convencer a los intrusos de Guernica de irse de una vez porque se le viene complicando a Sergio Berni encontrar el atuendo justo para liderar el desalojo- Kicillof confunda un par de palabras.

Quién no quiso botar a un presidente después de haberlo votado con esperanza. Quién no soñó como Colón con que una vela desplegada en el mar lo lleve al destino elegido, mientras prendía una vela para leer en medio de un corte de luz (consejo aparte, empiece a comprar las ídems porque el verano vendría medio oscuro). Quién no fantaseó con seducir a una sirena de rizos dorados y se despabiló de una noche de copas con la sirena de un patrullero. El problema no es la lengua que hablamos, sino la lengua con la que hablamos; porque suena todo igual, pero no significa todo lo mismo.

