Los “viejos meados”

Es llamativo cómo se ven los años según la edad que se tiene y la época en que se vive. Cuando cumplí 13, pensaba que mi primo “Angelito”, de 26, era un tremendo vejestorio . Cuando llegué a la edad de él, ya hacía dos años que estaba casada, y cuando me embaracé, a los 30, el médico me dijo que entraba en la categoría de “ madre madura ”. Al parir, me sentí Matusalén. De más está decir lo rápido que simulan pasar los años teniendo hijos. ¿ En qué momento dejó el chupete ?, bromeaba una gran colega y amiga que había tenido en brazos a mi hijo y, de repente, lo veía sentado en un escritorio frente al nuestro, en el diario, compitiendo con nosotras mismas.

No voy a decir que todo pasado fue mejor porque, si bien me parece que la gente mayor era más respetada, se nos condenaba a sentirnos viejos antes de tiempo . Las canciones eran tremendas. Mientras Julio Iglesias entonaba “33 años, nada más, son media vida / 33 años que se van con tanta prisa”, Alberto Cortez nos hundía el puñal cronológico con su “a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida / a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi muerte”...

Cambiar década puede ser un drama . El último día de 49 años uno se siente joven y 24 horas después, ya con 50, salimos disparados a hacernos montones de estudios médicos que nos dan los mismos resultados respecto de los realizados un mes antes. Una catarata de avisos publicitarios nos ofrece juventud eterna; José Botox promete borrarnos las arrugas y subirnos la autoestima; los frasquitos multivitamínicos tienen más vitaminas que las que realmente existen; creemos que nos prevenimos de cosas que vaya a saber si nos ocurrirán alguna vez y en los consultorios nos hacemos amigos de pacientes que, como nosotros, batallan para morirse sanitos.

El paso del tiempo y la salud tienen también su usufructo político. Javier Milei trata de “ viejos meados ” a quienes lo cuestionan y, claro está, lo surten de críticas. Recientemente, Mauricio Macri se apropió de esa calificación cuando le preguntaron por la manera de expresarse del Presidente. “ Los viejos meados creemos en otro tipo de formas, pero estamos en otros tiempos; su autenticidad es lo más valioso ”, dijo.

Son apelaciones desagradables a enfermedades. Pero habrá que concederles que todos pecamos alguna vez, especialmente cuando, por ejemplo, olvidamos algo. “ Me persigue el alemán ”, le dije hace poco a un amigo en referencia al Mal de Alzheimer. A lo que me contestó: “A mí, peor. Me persigue el italiano ”. ¿Qué italiano?”, le pregunté. “Massimo Deterioro”, respondió.

Graciela Guadalupe Por