Los que el virus también devela

28 de enero de 2021

Escribió que "el no saber radical de la muerte" solo puede ser superado "mediante la transmisión de la vida, y no mediante la carrera por la prolongación de las existencias individuales". Escribió esa frase, y a una distancia considerable por lo geográfico, existencial, incluso generacional, me enamoré. No de una persona, sino de lo que un autor estaba diciendo con ese no tan sencillo concepto.

Suele pasar con la lectura. Uno marca una frase, tal vez marginal a la idea medular de un texto, y esa frase gana cuerpo, crece, nos interpela desde el libro que la contiene y desde aquello que nos hizo marcarla.

Esto me ocurrió con Un virus demasiado humano, ensayo de Jean-Luc Nancy donde el pensador francés reflexiona sobre la pandemia para ir bastante más allá. Marqué muchas frases en el libro, algunas considerablemente más centrales que la que aquí menciono. Si me detuve en ella fue a impulso de mis propios fantasmas; por caso, la fascinación frente a ciertos avances tecnológicos, el escalofrío escéptico ante los voceros del transhumanismo: esos millonarios de Silicon Valley que aspiran -y lo hacen muy seriamente- a la inmortalidad, que convierten al impulso que hay detrás de esta idea en un espejito de colores, otro más, para encandilar a quienes juegan sin ser parte de las reglas del juego.

Jean-Luc Nancy no pone el acento en lo tecnológico, sino en el núcleo vital de nuestro tiempo. Revisa los efectos de la pandemia, el tan mentando correlato entre la propagación del virus y la viralización informativa y cultural que se convirtió en nuestro entorno. Disecciona el sentido de la palabra "libertad" y los límites que, por definición y sustrato histórico, acarrea su ejercicio en democracia. Se sumerge en las implicancias del miedo a la muerte, a la irrupción de la nada, al repentino cese de la existencia. Por eso el señalamiento: no hay continuidad (o renovación) de la vida sino en función del otro; no hay conjuro posible para el horror de la muerte que no implique algún modo del dar: brindarse a un hijo, a un semejante, a la intención de algún proyecto que supere los escuetos límites del pasaje individual.

"La vida no es el mantenimiento de una inercia sino el riesgo de una existencia", señala, antes de apuntar a lo que quizás sea el meollo de un problema no precisamente biológico: "Una humanidad privada de espíritu, privada del sentido que sin embargo lleva en sí: el sentido de la existencia expuesta a ella misma, a su propia suerte y a su destino, pero no explotada por bandas de máquinas de calcular. Porque esas máquinas pretenden calcular nuestras vidas, mientras que nosotros sabemos que nuestras existencias son incalculables".

La excelente edición que Palinodia hizo de Un virus demasiado humano incluye dos entrevistas recientes, en las que Nancy ahonda en sus ideas acerca del miedo, la muerte y la necesidad de construir nuevos modos de convivencia. Octogenario y transplantado del corazón, habla también de su propia vulnerabilidad, sus miedos y ligazón a la vida en tanto "población de riesgo" en el desconcertante escenario de la pandemia.

La persévérance, dibujo a lápiz de Miguel Thayer (Un homenaje al fotógrafo Gilbert Garcin) ilustra la tapa del libro. Las resonancias con el texto son evidentes. Lo que vemos es una suerte de terraplén cuyos sostenes se van haciendo cada vez más delgados. Arriba, una persona avanza. Abajo, otra persona va colocando los soportes, que llegados a un punto son delgados como una caña. El avance de uno depende del sostén del otro. Hacia adelante, la incertidumbre; no hay nada, más que los posibles nuevos pilares que se vayan a poner.

"Bios, polis, vida y ciudad se convirtieron en nuestro significantes más opacos, y ningún algoritmo producirá otros sentidos nuevos-concluye Nancy-. Tendremos que hablar otra lengua que nuestro griego destartalado".

