Macri y Milei, una extraña pareja

Escuchar

El inevitable, e incómodo, destino electoral común al que La Libertad Avanza y el Pro no podrían escapar en 2025 halló un nuevo síntoma de confirmación con el veto a la ley de financiamiento universitario. Mauricio Macri tal vez deba resignarse a renegar más de lo que consiga de un gobierno que juzga hereje cualquier sugerencia de rectificación a su programa económico. El motor que marca el ritmo de su batalla cultural por achicar el gasto del Estado.

Aunque reducido por sus discrepancias sobre la estrategia en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei y Santiago Caputo encuentran en la necesidad de neutralizar el protagonismo del expresidente al principio aglutinador de sus coincidencias. Una idea sobre la que machacan con insistencia Martín y Eduardo “Lule” Menem, pero con la que pudo haber contribuido involuntariamente la reaparición de Cristina en el primer plano. Quizás la razón detrás del brusco viraje en la orientación de las directivas al bloque de diputados conducido por Cristian Ritondo. La libertad de conciencia autorizada para expedirse sobre el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario trocó en férrea disciplina partidaria para defenderlo en 48 horas. Aún con el misterio que lo rodea, el diálogo entre Macri y Caputo parece insuficiente para justificar semejante cambio.

Sobre todo por el potencial perjuicio que le ocasiona al Pro. La duplicación de su intención de voto que “Synopsis” registró en agosto con las críticas de Macri al gobierno, sufrió un estancamiento en septiembre, el mes en que la consultora de Lucas Romero observó un crecimiento de tres puntos en Cristina a expensas del peronismo no kirchnerista. Un dato que echaría dudas sobre la capacidad de ese espacio para restarle votos a Unión por la Patria. Es decir, a la especulación de La Libertad Avanza.

Cristina aspira a ser consagrada titular del PJ nacional el 17 de noviembre. La Cámara de Casación Federal revelará cuatro días antes su decisión sobre su condena a seis años de prisión por defraudación al Estado en la causa Vialidad. Si, como se descuenta, confirma esa sentencia, le quedaría la Corte como única instancia de apelación. La expresidente intentaría llegar a esa instancia investida de símbolos de poder que renueven el sentido de una persecución judicial en su contra. Por eso no descarta liderar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Cristina podría reivindicar como propia una victoria kirchnerista que limitaría el crédito político a los libertarios. El temor a ese escenario hipotético desequilibra al universo empresario y obliga al Pro a no desentenderse de en una iniciativa tan polémica como el veto presidencial al financiamiento universitario. Y consolidar a Macri y a Milei como una pareja extraña.

Esa tendencia está complicando los planes de Cristina. Los casi nulos pronunciamientos a favor de su candidatura en el PJ es un contratiempo inesperado para los intendentes del conurbano, sus principales promotores. Cristina es desafiada por Ricardo Quintela. Una representación de su imagen en un espejo distorsionado. Al gobernador de La Rioja le urge una plataforma para escapar de una situación embarazosa. Al frente de una provincia quebrada y que emitió cuasimoneda sin autorización de la administración central, le apremia hallar la forma de resistir el acoso de Martin y Eduardo Menem. El presidente de la Cámara de Diputados aspira a sucederlo con el auxilio de su primo, el principal asesor político de Karina Milei. La precaria posición de Quintela vuelve llamativo el respaldo de Jorge Ferraresi, cuya fama de buen administrador trasciende la disputa política que mantiene con el kirchnerismo.

El gobernador fue recibido anteayer por el intendente en Avellaneda. Junto al de Ensenada, Mario Secco, y al de La Plata, Julio Alak, organizadores del acto por el 17 de octubre en Berisso donde Kicillof será el único orador. Y al que no está previsto invitar a Cristina y a Máximo Kirchner. La Cámpora aguarda que el gobernador adhiera a la candidatura de Cristina ese día. Los intendentes del conurbano no están tan seguros de que eso ocurra en medio de un ambiente de exasperación, acicateado por la Boleta Única de Papel (BUP). Una modificación al sistema electoral que sacudió a la interna para renovar autoridades en la UCR bonaerense. La BUP obliga a desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales. Lo que implica una virtual fractura del orden vertical en los partidos políticos. No solo faculta a las delegaciones provinciales a legitimar sus listas en la Justicia electoral. También les permite sellar alianzas sin el aval de las autoridades nacionales.

La lista “Futuro radical” impugnó en la Justicia el resultado provisorio de la Junta Electoral que reconoció la victoria de “Unidad radical”, por casi cuatro mil votos. Promovida por Martin Lousteau, Emiliano Yacobitti y Facundo Manes, “Futuro radical” tiene a Pablo Domenechini de candidato a presidente. El diputado provincial es socio político de Fernando Pérez, concejal en Quilmes y apoderado de la lista de Domenichini.

Pérez apareció ayer en un audio intentando negociar que Francisco “Pupi” Bléfari altere el resultado de las elecciones en Tigre. Bléfari es aliado de Maximiliano Abad. El senador nacional promueve la lista “Unidad radical” que tiene a Miguel Fernández de candidato a presidente. La conmoción producida por este tipo de revelaciones opaca detalles que bajo otras circunstancias serían trascendentes. Como saber la forma en que se obtuvo la grabación de ese diálogo cuya difusión remite a las prácticas del primer kirchnerismo. Un antecedente que merecería no ser perdido de vista. Sobre todo por las similitudes de algunos procedimientos en La Libertad Avanza. La Justicia electoral bonaerense no se pronunció por un hecho que aprovechan las dos listas para cruzar acusaciones. Pero sin perder su denodada vocación por el anonimato.

“Unidad radical” le atribuye a Lousteau, Yacobitti y Manes promover una alianza con el kirchnerismo. “Futuro radical” asegura que Abad persigue otra con La Libertad Avanza. Disminuido en su poder de decisión tras el acto de Parque Lezama, el ala política del gobierno avala la versión de “Futuro radical.” Tal vez por el buen diálogo que Abad mantiene con Macri cuando observan en riesgo el plan alternativo que ofrecen a un acuerdo con el Pro. Otro individual con algunos de sus dirigentes.

Ese sector desliza que a Caputo no le disgustaría una alianza con el senador radical. Karina, en cambio, rechazaría cualquier forma de entendimiento con la UCR. Lo mismo que el cese de las hostilidades de los libertarios en La Legislatura porteña contra el gobierno de Jorge Macri. ¿Tocaron ese tema el asesor más importante de Milei y el ex presidente? Divagaciones. Karina estará esta tarde en el acto organizado en La Plata por Sebastián Pareja, el rostro más reconocible del ala política.

¿Será la hermana del presidente candidata a diputada nacional para garantizar que el apellido Milei quede al tope de la boleta? En apariencias, garantiza un mejor resultado que José Luis Espert. Lo que desplazaría todavía más hacia abajo a Sandra Pettovello. A la ministra de Capital Humano le urgirían los fueros que aceptaría con elegancia Cristina. Tan poco es el espacio que dejaría librado la BUP a la creatividad política que se insinúa que Máximo Kirchner sería el primer candidato a diputado provincial en la Tercera Sección.

Una forma de limitar el empoderamiento de los intendentes que podría poner en discusión las posiciones que ocupan en la Legislatura bonaerense. Sobre todo la presidencia de la Cámara de Diputados que ocupa Alejandro “El galán” Dichiara como parte de los acuerdos entre La Cámpora y Martin Insaurralde. A los intendentes que le responden les resultó sugestivo que el juez federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, lo intime a justificar su situación patrimonial en un plazo de diez días.

Kreplak adoptó esa resolución casi en simultáneo con el pedido de indagatoria a Insaurralde que le efectuó el fiscal federal Sergio Mola que lo investiga por enriquecimiento ilícito. Kreplak es hermano de Nicolás, ministro de Salud bonaerense. Los dos mantendrían vínculo, y diálogo, con Cristina y Máximo Kirchner. La Libertad Avanza de Pareja tendría una seria dificultad para conseguir candidatos en las ocho secciones electorales bonaerenses que arrastren votos por sí mismos.

El esmero de Pareja por recuperar terreno no lo exime de tropiezos. Julio Zamora le exigió que corrija el posteo de X con el que difundió la reunión que el intendente de Tigre mantuvo con él y el vicejefe del Gabinete, Lisandro Catalán. Pareja insinuó por anticipado una posibilidad que Zamora todavía ni siquiera habría evaluado. Sumarse a la Libertad Avanza. Zamora defendió en el encuentro el cobro de la tasa por ABL en la factura de luz.

Catalán le adelantó una nueva resolución del gobierno para impedirle a las empresas que incluyan ese pago. Igual que el de Pilar, Federico Achával, Zamora obtuvo una medida cautelar de la Justicia para seguir haciéndolo. La falta de incentivos es una de las dificultades que tiene Pareja para sumar nuevos aliados que robustezcan su posición. La BUP establecería ventajas a favor del Pro y la UCR. Tal vez la concesión más importante de Milei a lo que denomina “la casta” para formalizar alianzas.