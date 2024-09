Malas noticias: se viene el Martín Fierro de la política

Escuchar

Bienvenidos a la gran fiesta de los premios Martín Fierro a lo mejor de la política argentina (como es difícil encontrar “lo mejor”, la ceremonia es para la política y listo).

¿Acaso la política no merecía su propia entrega? Sí, totalmente. Si en la política hay figuras conocidas y figuritas repetidas, ¿por qué no homenajearlas además de tener que pagarles el sueldo?

Entonces a disfrutar y que nadie se sorprenda, que la política argentina tiene mucho en común con la farándula: son los mismos hace veinte años, viven de la ficción, dan un discurso rapidito y después le dejan su lugar a otro viejo conocido de la casa.

En la fiesta del Martín Fierro de la política argentina hay, obviamente, alfombra roja. En este caso la hicieron en la puerta del Congreso, donde el mejor look fue el de los diputados radicales, que fueron vestidos de una forma, les vetaron el atuendo y se lo cambiaron sobre la marcha. Cuando les pidieron explicaciones, sorprendieron con un libreto nuevo y se llevaron el Martín Fierro a Mejor Guion Readaptado (si seguían hablando ya estaban para el Oscar, directamente).

Ya dentro del salón se dejan de lado las peleas de los programas de chimentos y se disfruta como la política merece: con lo mejor de lo mejor y todo pagado por otro. Los cubiertos son de plástico y no de plata (ya se imaginarán por qué) y nadie se levanta de la silla, porque si te parás viene otro y te la ocupa. Y, para los que se lo preguntaban, la mesa larga del fondo en la ceremonia de la política no es de colados: son los quince asesores del senador Bartolomé Abdala. Aunque estén un poco atrás, no se confundan: están muy bien ubicados. La mesa de La Libertad Avanza tiene algunas sillas vacías que a veces ocupan los ternados de Pro y la del radicalismo está llena, pero nadie se habla con nadie. En la del kirchnerismo son pocos, se conocen mucho y ya ni tienen ganas de pelearse.

Con la ceremonia arrancan las distinciones. El premio más peleado es el Martín Fierro al Mejor Reparto. Se lo disputan entre el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (que Milei echó esta semana por presunto pedido de coimas) y Alberto Fernández, por su actuación en la causa de los seguros. Al final se lo lleva el expresidente, que prefirió seguir el evento por el canal de YouTube de Comodoro Py.

La noche es larga como campaña presidencial y hay categorías para todos los gustos: hay ternados, nominados, imputados… La distinción como Mejor Programa de Viajes se la lleva el show de “Milei por el mundo”. Se lo entrega, por Aptra, el director de Migraciones. También hay una terna para los programas de streaming y, sin dudas, el ganador es el ciclo del Ministerio de Economía, donde todos los viernes Toto Caputo cuenta novedades, da tips y responde dudas sobre la realidad nacional.

Sin embargo, no todo son estatuillas y aplausos. Como en los Martín Fierro del espectáculo, en los premios de la política también hay runrún en las mesas. Acá el tema de conversación es el blanqueo, que es como Gran Hermano: siempre dicen que es el último, pero lanzan uno nuevo y la gente se engancha.

En la categoría Mejor Programa de Cocina hay un gran ganador: el chef de la quinta de Olivos, que le hizo milanesas a Macri y lo dejó contento como cuando se da un premio a la trayectoria a una figura que hace tiempo no tiene pantalla. Hablando de eso, el Martín Fierro a la Trayectoria es para la familia Menem (lo entrega por Aptra, Yuyito González).

Luego llega el momento más esperado de la noche: el Martín Fierro al Mejor Musical. Ese es complejo y se define entre Cristina, que volvió con sus clásicos de siempre desde Merlo, y Javier Milei, que promete una presentación del presupuesto a puro rock liberal este domingo, en el Congreso. Incluso, ya pensando en los premios del año que viene, el Presidente se calzó el traje de gerente de programación y lanzó este miércoles su propia serie, así que habrá que ver si entra como Mejor Documental o como Mejor Ficción (aunque en esta categoría también está el debate por el veto a la ley de jubilación).

Pese a que la noche tiene de todo, hay una triste sorpresa: el rating no acompaña. Parece que ya es bastante acompañar con el voto como para también tener que seguirlo por la televisión y encima mientras uno está comiendo.

De todas formas, ningún número en una planilla empaña una noche perfecta, donde asoman ternas medio confusas: el premio a la Mejor Pelea Mediática de la Semana es para el presidente de Talleres de Córdoba por su catarsis contra el Chiqui Tapia (entrega por la AFA, el árbitro Merlos).

El último premio es a la Revelación, que claramente es para la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se rebeló, hizo la suya y no fue.

La noche poco a poco llega a su fin y todos se lamentan de que no hubo ningún espectáculo para levantar un poco la fiesta. Al principio, la idea fue presentar un show musical de la oposición, pero no apareció nadie. Entonces, hubo que conformarse con un viejo conocido de la casa: Guillermo Moreno, con un número de stand up contando cómo controló la inflación. Primero asusta, después divierte y al final remata con un chiste subido de tono: anuncia que quiere ser presidente.ß

La columna De no creer, de Carlos M. Reymundo Roberts, volverá a publicarse el 28 de septiembre