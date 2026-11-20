Al margen de las propuestas electorales, de los ambiciosos objetivos originalmente planteados, de algunas decisiones que, en el amanecer de esta gestión, sorprendieron por audacia y falta de precedentes (como la súbita reducción del déficit fiscal) y de las genuinas expectativas que se habían generado dentro y fuera del país, esta singular experiencia libertaria se encamina a finalizar el primer mandato del presidente Milei con la certidumbre de que las promesas incumplidas terminarán siendo muchísimo más relevantes que los logros. Esto va más allá de la cuestión económica, la supuesta principal fortaleza del Gobierno, cuyos resultados distan de los esperanzados escenarios en los que confiaban el Presidente, su equipo económico y muchos sofisticados operadores del mercado. El renunciamiento en materia de calidad institucional es mucho más grave: implica una lamentable reversión democrática y republicana, aunque se haya abandonado la perversa intención de reinstalar las listas colectoras como moneda de cambio para lograr la suspensión de las PASO: una evidencia contundente de que el Presidente y su equipo económico decidieron ignorar lo argumentado por laureados economistas como Douglas North, Daron Acemoglu y James Robinson, que recibieron el Premio Nobel de la especialidad por sus aportes al conocimiento de la dinámica del desarrollo y su vinculación con el diseño institucional.

Este desprecio por las instituciones es consistente con el estilo hiperpresidencialista que desplegó Javier Milei, incluida la ignorancia de los vetos parlamentarios en cuestiones tan importantes como el financiamiento universitario y la discapacidad. También, con las constantes agresiones a la libertad de prensa y de expresión mediante un lenguaje tan soez como reprochable por parte del presidente de todos los argentinos, así como los discursos de odio contra protagonistas de la vida pública nacional. Las señales que el Gobierno envió hasta ahora respecto de la Justicia, en especial desde la designación del ministro Juan B. Mahiques, apuntan en la misma dirección. Pero lo más llamativo de este intento de suspender las PASO, que el pleno del Senado y la Cámara de Diputados tienen aún la oportunidad de debatir en profundidad e incluso de convocar a especialistas y organizaciones de la sociedad civil para que aporten miradas y expresen críticas y comentarios para enriquecer el borrador actual, es que pone de manifiesto un temor a que se anticipe la eventual debilidad político-electoral del Gobierno, con la consecuente reacción en los mercados.

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Todo apunta a no repetir el traumático episodio del 11 de agosto de 2019, cuando la fórmula Macri-Pichetto quedó a 15 puntos de la de Alberto y Cristina Fernández. ¿Los estrategas electorales libertarios tienen poca fe en su propio candidato? ¿A diferencia de lo que trata de comunicar el Presidente, que afirma que ganará en primera vuelta, no consideran que su programa económico fue el mejor que se implementó alguna vez en nuestro país? Si el Gobierno confiara en sus perspectivas electorales… ¿No aprovecharía las PASO para mostrar su superioridad, desalentar a las fuerzas de oposición y adelantar un triunfo casi seguro, como cuando resultó reelecta por amplia mayoría Cristina Fernández de Kirchner la primera vez que se utilizó este sistema, allá por 2011? El oficialismo demuestra, con su obsesión por cambiar desesperadamente las reglas del juego electoral, que no se tiene suficiente fe. ¿Cómo convencerá entonces a la ciudadanía, sobre todo a los votantes independientes, críticos o simpatizantes de algunas de sus políticas, como el intento por estabilizar la economía? Además, este esfuerzo del oficialismo es extemporáneo y está mal implementado. El mercado financiero suele adelantarse (descontar) escenarios futuros y operar en consecuencia. Si las chances electorales del oficialismo son acotadas… ¿Alguien cree que los operadores financieros esperarán hasta una eventual PASO o a la primera vuelta para estar cubiertos de una derrota del incumbente? La dolarización de carteras y las maniobras de cobertura (“hedging”, en la terminología financiera) comenzaron hace tiempo. La mala praxis libertaria revelada con impudicia.

Milei Presidencia

Es también controversial la decisión de Pro de acompañar esta iniciativa. Pone en riesgo el limitado capital político que retenía a partir de los valores en los que se sustentaba, en teoría, esta fuerza. El partido de Mauricio Macri fue un socio fundamental para LLA. No solo para ganar con contundencia la segunda vuelta de 2023: también como garante de la gobernabilidad, fuente primordial de funcionarios, equipos y planes de gobierno y, en el Congreso, como el ariete sin el cual no hubiera avanzado ninguna de las iniciativas del Poder Ejecutivo. El vínculo entre los hermanos Milei y el ingeniero Macri no se consolidó proporcionalmente a la magnitud del apoyo brindado por el partido hasta hace poco presidido por Patricia Bullrich, otro pilar de este gobierno, como reconoció el propio Milei en la cena del Cicyp del lunes y en una entrevista televisiva del miércoles, por su aporte en materia de seguridad ciudadana, al margen de su probada capacidad y experiencia en el Congreso y en la mesa política. Algo de eso parece haberse destrabado en las últimas horas, más por necesidad que por virtud: la debilidad política del Gobierno se vino incrementando de manera exponencial y las presiones de varios sectores del círculo rojo, que en la mayoría de los casos no oculta su frustración con (ni sus críticas a) el Gobierno, se hicieron sentir en el partido amarillo. Pro como defensor de la calidad institucional queda cuestionado. El hasta ahora precandidato a presidente Hernán Lacunza expresó su rechazo a esa adhesión, seguramente parte de un acuerdo político y electoral más amplio que lo puede terminar marginando.

Es mejor ser prudente tanto con las promesas electorales como con la evaluación del impacto de las políticas implementadas. Todo suele ser mucho más complejo de lo que parece, en política pública y en la vida. “Pasaron cosas”, podrán argumentar los voceros oficialistas, tomando prestado uno de los más afamados pretextos de JxC para explicar por qué su exagerado sesgo optimista derivó en un esperable fracaso. Algo de eso ensayó hace unos días Luis “Toto” Caputo, cuando trató de justificar por qué la promesa de los “18 mejores meses de la economía argentina”, habiéndose cumplido un tercio de ese lapso, no se ratificará. Por el contrario, estamos en “recesión técnica” (dos trimestres seguidos de caída en el PBI), con shock externo (sobre todo la guerra en Medio Oriente y su impacto en la inflación global dado el incremento en el precio de los hidrocarburos) e incertidumbre política derivada del ciclo electoral. ¿Sobre la base de qué supuestos o criterios elaboró el ministro su predicción? ¿Excluyó, a pesar de su dilatada experiencia en los mercados financieros, el papel de los factores externos y la potencial evolución del riesgo político? Si ese fuera el caso, el problema de fondo no sería haber fallado groseramente el vaticinio, sino el modelo analítico utilizado. Los gobiernos intentan influir en moldear las expectativas de los agentes económicos y por eso sus funcionarios tienden a sugerir escenarios que tienen mucho más que ver con los deseos de los votantes o las sugerencias de los publicistas que con la dura realidad con la que el destino los obliga a lidiar. El riesgo consiste en la pérdida de credibilidad, que puede convertirse rápidamente en un significativo pasivo político y electoral.