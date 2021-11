Manuscrito. De la geometría y Hitler a la tía Papita

Un chico de cuatro años se hace unas 473 preguntas al día (algunas pueden ser extraordinarias). La cifra parece un disparate, pero crece exponencialmente: según otro especialista son 76 por hora. Todo esto dicho de la famosa edad de los por qué. ¿Pero qué pasa después? Una doctora en física cuántica, Sonia Fernández Vidal, que habla en un video de la Fundación BBVA para el diario El País, cuenta la anécdota de un colega que intentaba explicarle a su hijo antes de dormir la imposibilidad de superar la velocidad de la luz cuando lo interrumpió: ¿y cuál es la velocidad de la oscuridad? Luego cuenta que ella misma tuvo que poner en juego todo su expertise para responder otra consulta: si la luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra gira alrededor del sol, ¿alrededor de qué gira el sol?

Los adultos podemos no tener todas las respuestas –bienaventurados los honestos, si tenemos dos o tres al día– y una saludable alternativa al antipático pero muy necesario “no sé” puede ser “investiguémoslo juntos”. Sin embargo, en algunos casos –no me refiero a cuando la curiosidad es desmesurada sino a ese desbordante deseo de saber que tienen algunos– la demanda puede ser para el adulto motivo de admiración tanto como fuente de agotamiento.

Según el tiempo cronológico, al comienzo pareciera más fácil seguir el tren de esta vida de preguntas y respuestas: primero decimos porque llueve, porque es chico, porque está lejos… Luego aparecen los temas existenciales, que no se rebaten con frases cortas sino con conversaciones que rozan la hora de la filosofía; y luego llega el período “todo vale” que nos pone a los padres en un estado de trivia permanente. Recuerdo en mi infancia haber martillado a mi papá con una misma pregunta que iba cambiando de foco sin agotarse. La raíz era ¿quién inventó… lo que sea: desde el papel hasta el globo aerostático; para zanjar la cuestión, en mi cumpleaños de diez me regaló la enciclopedia ilustrada de los grandes inventos (creo que hasta allí se remonta el encanto que me produce cualquier cosa relacionada con los hermanos Montgolfier).

Sin ir tan lejos, un amigo escritor me contaba el domingo que pasó varias horas contestando un espontáneo cuestionario de sus mellizas de ocho sobre el Muro de Berlín. Yo misma, anteayer, fui de la geometría a la muerte de Hitler y de la abolición de la esclavitud a la tía Papita, un personaje entrañable de la familia que mi hija no llegó a conocer. El caso es que después de superar los asuntos del radio de la circunferencia, creí que seguiría a buen ritmo y me frené ante la primera duda: Ma, ¿cómo se llamaba la Primera Guerra Mundial antes de que ocurriera Segunda? Y luego, sobre el suicidio del dictador alemán –ese horroroso capítulo que es el Holocausto y ella cree comprender en términos de Ana Frank– quiso indagar: ¿cómo estámos tan seguros de que entonces murió? En pocos minutos y con gran pedagogía un video de la BBC me sacó del apuro y sobre todo nos recordó que recién hace tres años, en 2018, a partir de unas pocas piezas dentales, los científicos pudieron determinar que los restos correspondían a Hitler.

No recuerdo ya exactamente cómo –confieso que quedé extenuada–, a la medianoche, con la luz apagada y mirando el techo, las dos cerramos el miércoles hablando de Papita y Morocha, dos hermanas –mi tía abuela y mi abuela materna–, que en algún sentido se parecen a las primas que le dan título de la maravillosa novela de Aurora Venturini. Eran como el yin y el yang: todo lo despreocupada que era una fastidiaba al estricto protocolo que tenía la otra. Vivían enfrente de la escuela a la que yo iba, en Colegiales. Papita conocía los horarios del recreo y subía a la terraza para saludarme con la mano. Y si yo no aparecía, gritaba: “¡Neenaa!” A veces, cuando me tocaba el aula de la planta baja, a la calle, se cruzaba y traía sandwichitos por la ventana. Por suerte, en medio de la anécdota Juana se durmió; sé perfectamente qué pregunta hubiera hecho: “¿por qué no me esperó?”