Marcha 17A: Los otros empoderados

Las elecciones presidenciales de octubre pasado moldearon una situación política inédita desde la recuperación de la democracia. Por primera vez los que quedaron unidos y movilizados fueron los perdedores. Es muy común que, luego de un proceso electoral con derrota del oficialismo, los que dejan el poder comienzan a sufrir un desgaste interno, donde conviven los pases de facturas, los egoísmos y las oportunidades políticas que abre paso a una renovación que va en busca de ocupar los lugares de aquellos que no supieron ganar. Así pasó siempre, desde la división del PJ luego de las elecciones de 1983, hasta los intentos malogrados de algunos dirigentes por "independizarse" del liderazgo kirchnerista luego de la derrota en 2015.

Esta vez es distinto. Los que se mantienen dinámicos y unidos son aquellos que crecieron bajo la sombra del kirchnerismo, los que se autoconvocaron el #8N o el #30A, los que marcharon un mes después de la muerte del fiscal Nisman, los que desafiaron a una oposición atomizada obligándolos a dejar atrás las diferencias y a unirse.

También sufrieron los yerros económicos del gobierno macrista pero, aun así, el 24 de agosto de 2019, se autoconvocaron nuevamente en las plazas para "defender la república". Ese fue el detonante para que el último tramo de la campaña de Juntos por el Cambio, posterior a la categórica derrota de las PASO del 11 de agosto, se caracterizara por una serie de actos a lo largo del país que correspondían más a un pedido de ese sector del electorado que a una estrategia política, luego adoptada por Mauricio Macri, obligado a leer esa exigencia de asumir un liderazgo republicano para frenar al populismo. "La revolución de los mansos" la llamaron, porque se trataba de gente que no acostumbraba a marchar ni a formar parte activa de la vida política, tan marcada por la historia y la militancia de los partidos "nacionales y populares", cargados de consignas épicas para alentar la participación.

No les alcanzó, aunque pudieron recortar la diferencia en octubre. Pero los perdedores quedaron activos, le tomaron el gusto a la calle, desde hace un tiempo patrimonio del peronismo, y se adueñaron de ella. Y lo demostraron este lunes donde, a pesar de la pandemia y de las restricciones para poder circular y de acrecentar las posibilidades de contagio, realizaron un banderazo en 150 ciudades del país que dejó diversos mensajes y lecturas en todos los sectores de la política y la opinión pública.

La principal novedad, quizás sea, que hoy los votantes de una coalición integrada por dos partidos de cuadros técnicos, el PRO y la Coalición Cívica y uno de origen popular, la UCR, tengan un mayor poder de movilización que el propio peronismo, que debería apelar a todos los recursos clientelares, sindicatos y organizaciones sociales, para poder garantizar una convocatoria similar a la del lunes.

Las reacciones hacia adentro y hacia afuera

"Los actos del pueblo son del pueblo y nadie debe arrogarse o sacar ventajas de la movilización", dijo Elisa Carrió en un mensaje que hizo ruido y que parece apuntar directamente a Patricia Bullrich, la figura que se sintió ganadora horas después de la marcha y a otros dirigentes del ala dura del PRO. Carrió sabe que esa porción de la sociedad que se movilizó el lunes es un voto del espacio, pero que no es cautivo. Eso la hace sentirse más fuerte a la hora de marcar la cancha hacia dentro: "Después del lunes, si alguien del PRO o la UCR pensó en algún momento negociar con el gobierno la reforma judicial, ahora sabe que sería suicida hacerlo", dice un dirigente cercano a la líder chaqueña.

También reaccionó el Gobierno de modo imperativo, como necesitando demostrar su convencimiento de que nada alterará el rumbo adoptado. Un gobierno con legitimidad de origen, como este, tiene todo el derecho de seguir sus convicciones y sostener su proyecto, pero sería sano que muestre que también sabe leer los momentos y las demandas. Una importante: no mostrarse autoritario cuando una de las críticas de los que protestan apuntan hacia ese autoritarismo imperante.

Además, atender este reclamo no tiene costos económicos para el gobierno, no es algo que se solucione con dinero, no es excusa la falta de recursos, con solo posponer el debate por la reforma judicial y desactivando la "Comisión Beraldi", lo del lunes no hubiese sido tan relevante. La necedad transformada en dogma es una regla que debería quedar archivada en la vieja política.

El "No nos van a doblegar, los que gritan no suelen tener razón", afirmado por el presidente Fernández al referirse a la marcha, se puede traducir de otras maneras: "La razón la tenemos nosotros", un mensaje que fortalece e intenta convencer del rumbo adoptado a la tropa propia, pero que deja un gusto amargo en quienes no lo votaron, que comienzan a confirmar lo que suponen, que el presidente del Frente de Todos, no gobierna para todos.

Los autoconvocados pasaron a ser un nuevo actor destacado de la política argentina que llegó para quedarse. Hoy se los ubica fácilmente a la hora de saber a quienes votaron sin que ello signifique una pertenencia inamovible. Jaquean al oficialismo, pero, de algún modo, también condicionan a Juntos por el Cambio a adoptar una oposición firme y a pronunciarse con dureza ante los embates del populismo.

Se sienten guardianes para custodiar y evitar cualquier intento de impunidad, creen que los valores republicanos están vigentes, eligen las fechas patrias para defenderlos en la calle y hasta militan un consumo crítico de medios de comunicación. Todo comienza a parecerles un desafío que amerita una constante demostración de fuerza

Muchos creen que su fuerza estuvo siempre latente, aunque desorganizada. Hasta que el kirchnerismo, sin proponérselo, haciendo lo opuesto a sus intereses, desoyendo sus demandas y mostrándose en las antípodas de sus valores, logró empoderar a sus propios adversarios.