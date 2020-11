Más fácil que mudarnos a Marte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 00:00

Es extravagante lo que duran las mudanzas. Me refiero a irse de una casa a otra, no a las elecciones en Estados Unidos; me pareció necesario aclararlo. Y quien dice casa dice planeta, ¿por qué no? Ahora estamos invirtiendo recursos valiosísimos en ideas como la de colonizar Marte o habitar la Luna. Elon Musk, fundador de SpaceX, acaba de declarar, por si no tuviéramos suficientes conflictos, que no va a respetar las leyes de la Tierra, allá, en el planeta rojo. No, claro, y será así durante un largo tiempo todavía. La Luna, cuando menos, está más cerca.

Pero más cerca está todavía la Tierra, este mundo que algunos creen que nos ha tocado en suerte, como si la naturaleza organizara sorteos y de cierta forma nos hubiéramos sacado la lotería. La verdad es muy diferente. Somos hijos de este planeta. Como todo lo que existe y vive aquí, hemos evolucionado para adaptarnos a sus condiciones. Este proceso llevó miles de millones de años, y la Tierra fue testigo impasible de grandes explosiones de vida y de catastróficas extinciones masivas. Un poco por este motivo, aunque no es el único, durante décadas pensamos que había tiempo para abordar el potencial desastre del cambio climático.

Ahora, de pronto, nos levantamos una mañana y los que más saben de estos asuntos nos dicen que el tiempo se está terminando. Siempre se estuvo terminando, porque nos separamos del planeta casi desde los primeros asentamientos urbanos y enseguida dejamos de ver lo obvio: no había divorcio posible. No solo porque no tenemos adónde ir, sino porque formamos parte de una misma familia, y en esta familia (colosal, compuesta sobre todo por microorganismos, no del todo comprendida, mayormente ignorada) todos dependen de todos. Pero, como de costumbre, nos consideramos más importantes que los demás. Para no ser un imán de discordia (que ya tenemos de sobra, gracias), aclararé: estoy hablando de ecología, no de relaciones personales, de política o de mascotas. Sigo.

Me preguntaba el otro día si nos habríamos preocupado tanto y habríamos hecho un esfuerzo tan grande para salvar a los osos panda, si no fueran tan queribles, tan peluches y tan traviesos. Objetivamente, para la Tierra, son solo una especie más. Según un informe de mayo del año último de las Naciones Unidas, un millón de especies están en vías de extinción; algunas, en el mediano plazo. Puesto que estamos bastante seguros de no conocer el 80% de todo lo que existe y vive, el número podría ser mucho más escalofriante.

Amo los osos panda, de verdad, pero seguimos sin ver que somos parte de una red de seres que van desde el virus hasta la ballena azul, desde el yuyito que segamos con indolencia hasta la eminente secuoya.

Hay algo más, sin embargo. Uno de los mecanismos que nos dio origen y que la Tierra desarrolló tempranamente es el de las relaciones entre las especies. No podríamos disfrutar de un almuerzo estival bajo la sombra bondadosa de los fresnos si no fuera que en nuestro aparato digestivo habita un universo de microorganismos. No los vemos. No nos importan. Pero sin ellos no subsistiríamos. Ni habría sobre la mesa esa hogaza deliciosa, de no ser por las bacterias que fijan nitrógeno.

El domingo a la tarde, cuando todavía no era de noche, pero ya no era de día, en mi jardín empezaron a parpadear las luciérnagas. De fondo, un poco después, estalló el croar innumerable de las ranas. Pero no sé cuánto durará. En otras zonas -me cuentan-, las luciérnagas y las ranas han ido desapareciendo. Parece una tontería, porque tenemos problemas más serios, más urgentes.

El error de este razonamiento es que somos parte de un telar cósmico que los planetas, en ocasiones, se dan el lujo de originar. Somos un punto en ese tapiz. Solo un punto. Pero uno brillante, consciente e industrioso, y por eso, con más razón, deberíamos cuidar el tapiz en lugar de convertirlo en andrajos. Tenemos los medios y las ciencias, y es más fácil que mudarnos a Marte.

