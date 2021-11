Más que una carrera

La plasticidad de los cuerpos, animales y humanos, dando todo de sí. El espacio inabarcable del cielo, el espejo preciso del mar, las sombras apenas difusas. No podía ser más hipnótica esta imagen tomada durante la celebración de la carrera “Melbourne 10 Sorry We Can´t Be There This Year Handicap”, en la pista irlandesa de Laytown. Si el nombre del evento es por lo menos curioso, el espacio donde se realiza, una playa junto al mar, roza la maravilla. La escritora estadounidense Rebecca Solnit, en unas memorias publicadas recientemente, habla de su amor por el desierto y del modo en que encontró, en las superficies límpidas del Mojave, un respiro, un descanso, un tranquilizador atisbo al minúsculo espacio que en realidad ocupamos en el mundo. En este sentido, el mar tiene mucho de desierto. Y un desafío deportivo enmarcado por esa inmensidad, todo por ganar.