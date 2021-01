Me alquilo para no hacer cosas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de enero de 2021 • 00:05

Hay un momento en la vida de un hombre -sostiene Borges- en el que a éste se le revela su verdadera identidad y lo que sucederá con su vida. El japonés Shoji Morimoto tuvo ese momento el día en que descubrió que servía para hacer nada. No fue un camino sencillo. Primero estudió Física en la universidad, (hizo un posgrado sobre terremotos), pasó por una editorial de materiales didácticos y probó suerte como autónomo. "Fue entonces cuando concluí que quizás hacer algo no se me daba bien."

Shoji se alquila por 100 dólares para venir, mirar, comer y dar alguna respuesta simple. Tiene miles de seguidores en las redes. Recibe tres llamadas por día: acompaña a gente al supermercado, despide a viajeros y observa a atletas mientras se entrenan mientras prepara un libro con sus experiencias. Es el triunfo del estar sobre el ser. Se ha insistido tanto en la llamada "cultura del trabajo" que se llega a olvidar la dignidad del no hacer nada, que lleva su tiempo y también produce mucho cansancio.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS