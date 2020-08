Me lavo las manos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 00:17

En este año que será difícil de olvidar, casi no pasa día sin que nos aconsejen lavarnos las manos con frecuencia, una de las medidas más efectivas para alejar enfermedades de todo tipo.

Sin embargo, no hace tanto que el valor de la higiene fue reconocido como un hábito esencial para conservar la salud. Hace dos años, en el Museo Pasteur de París, que preserva el espacioso departamento ocupado por el sabio francés en los últimos siete años de su vida, recuerdo que uno de los detalles que más me llamó la atención fue su (único) baño diminuto. En el recorrido, se nos hizo notar algo que era un avance tecnológico para la época: una canilla que conectaba con el agua corriente.

La historia del aseo está salpicada de datos curiosos y hasta difíciles de creer a la luz de nuestras costumbres actuales, como cuenta el arquitecto y pintor inglés Lawrence Wright en su divertida historia del cuarto de baño, Pulcro y decente (Editorial Noguer, 1962).

En su erudita investigación, Wright descubrió que no hay una línea de progreso fija que va de la suciedad a la higiene. Un inglés del siglo XX podía quejarse de que en Oxford no tenía las comodidades higiénicas que hubiese encontrado en la Creta minoica; un caballero del siglo XV utilizaba el baño, pero su descendiente del siglo XVI, no; y el indígena de la Polinesia (y, podríamos agregar nosotros, el nativo americano) era más limpio que todos ellos.

Tanto en Grecia como en Roma, la limpieza era un factor incidental. Sanitas significaba salud, no la eliminación de la suciedad. "Para los griegos antiguos, el baño era parte del gimnasio, breve y vigorizante -escribe Wright-. En Roma y en el Islam era una forma de relajación, un tónico que daba bienestar al cuerpo y se tomaba utilizando vapor y agua en una sucesión de temperaturas distintas Era un deber social que se realizaba en compañía de otros".

Se cuenta que la iglesia primitiva "condenaba" a bañarse, y que San Benito afirmaba: "A aquellos que están bien y especialmente a los jóvenes, rara vez les será permitido bañarse". De Santa Inés se dice que murió a los trece años sin haberse lavado nunca y hasta que hubo peregrinos cristianos del siglo IV que iban a Jerusalén y se jactaban de no haberse lavado la cara durante ¡dieciocho años! Por otra parte, en los monasterios ingleses regía la obligación de suministrar jabón para los baños "dos, tres y hasta cuatro veces por año, para afeitarse la cabeza cada tres semanas y para lavarse los pies, los sábados".

Por su parte, Angel Prignano cuenta en Buenos Aires higiénica (Ediciones Ciccus, 2010) que en la Argentina la primera instalación para la provisión de agua corriente data de mediados del siglo XIX y fue montada en Entre Ríos a pedido del general Justo José de Urquiza, para su residencia, el palacio San José, en las afueras de Concepción del Uruguay. La obra fue iniciada por Jacinto Dellepiane, pero concluida por el arquitecto Pedro Fossatti. Era un sistema de agua corriente para el riego de los jardines y la quinta, y para abastecer los baños y demás servicios generales de la casa. El agua se traía desde el rio Gualeguaychú, a dos kilómetros de distancia, mediante una cañería metálica que la conducía hasta un gran depósito elevado, también de metal, ubicado en el patio trasero de la propiedad, y una bomba la impulsaba hacia todos los sectores. Fue la primera instalación de agua corriente de la República Argentina, aunque no era apta para beber.

En la Ciudad, ese servicio se comenzaría a brindar en 1869 gracias a las obras iniciadas por el ingeniero Juan Coghlan y finalizadas por Juan Bateman, que construyó la red cloacal porteña. Se repite una y mil veces que un caño de agua potable hace más por la salud pública que muchos remedios de última generación. Sin embargo, todavía hay innumerables familias argentinas que sufren las penurias de carecer de agua. ¡Y en plena pandemia!

ADEMÁS