Mentiras políticas que dañan la credibilidad de la ciencia

Por un artículo de Fabiola Czubaj publicado en LA NACION, se conoció que la vacuna china Sinopharm, que se está utilizando hace tres semanas en nuestro país para vacunar a niños entre 3 y 11 años, recién comenzó a aplicarse en China esta semana a pesar de que la ministra de salud, Carla Vizzotti había señalado el 1 de octubre pasado que ya se estaba utilizando en el país productor. Ante la consulta de si era segura la vacuna, la ministra respondió ese día: “Los estudios de seguridad e inmunogenicidad indican que es segura. Es una vacuna de virus inactivado que ya se está usando en China con la vacunación de niños”.

Pero no es la primera vez que sucede algo así. En diciembre pasado sucedió algo parecido cuando se anunció la primera etapa de la vacunación con la Sputnik V. Ese día, el presidente Alberto Fernández y el entonces ministro de salud Ginés González García anunciaron la campaña de vacunación con la Sputnik V señalando que esa etapa de la inoculación estaría destinada “al personal de salud, al de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, docentes, mayores de 60 y personas entre 18 y 60 años con enfermedades prevalentes, que suman en total cerca de 13 millones de personas”. Destacaron , claramente, que los adultos mayores estaban incluidos a pesar de que en Rusia, país creador y productor de la vacuna, no tenía aún esa aprobación.

Algo que se comprobó días después cuando el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, señaló al contestar una pregunta sobre si se había vacunado: “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible” . El mandatario ruso explicó en ese momento que la vacuna que se empleaba en la campaña de vacunación en su país, la Sputnik V, estaba, en ese momento, solo aprobada para personas con un determinado grupo de edad que iba entre 18 y 60 años y esto estaba claramente señalado en el portal de salud del ministerio ruso.

En ambos casos, la autoridad de aplicación, la ANMAT, dio su aprobación y en el caso de la vacuna china existió un respaldo público de la Sociedad Argentina de Pediatría, a quienes no les falta complicidad en toda esta disputa. Sin embargo, esto no quita responsabilidad a las autoridades que anunciaron, ni más ni menos, que una inoculación masiva de la población, dando ejemplos sobre su seguridad y eficacia basados en experiencias obtenidas en los países productores de esas dosis que eran inexistentes al momento de cada anuncio.

Podríamos encontrar varios ejemplos de mentiras, datos, indicadores comparativos, que el propio Fernández y las máximas autoridades sanitarias emplearon durante la pandemia que fueron más graves que un ocultamiento o una exageración. Fueron falsedades comprobables, imposibles de sostener en el tiempo, lo que nos abre un interrogante mayor: ¿por qué lo hicieron? La respuesta es sencilla: la necesidad de tener anuncios políticos que le de credibilidad a un gobierno que, con el manejo de la pandemia, erró mucho más de lo que acertó, que privilegió a los suyos en el deshonroso caso del Vacunatorio Vip, que dictó normas que el propio Presidente incumplió y que tuvo una derrota electoral en las elecciones de septiembre que hizo tambalear el orden político interno del oficialismo.

Por supuesto que no alcanza todo esto para justificar esas mentiras, que vuelven a poner en riesgo la credibilidad del plan de vacunación, en este caso ni más ni menos que para nuestros niños, porque lo hicieron dándonos garantías basadas en ejemplos irreales. Un hecho que también nos hacen pensar por qué en nuestro país esas situaciones pasan inadvertidas masivamente y no se les da la magnitud que reviste su gravedad.

A lo largo de la historia las vacunas que erradicaron enfermedades deben ser uno de los ejemplos más comprobados del éxito de la ciencia; de ese modo, la humanidad fue creyendo cada vez más en su efectividad. Hoy, dudar de las vacunas que llevan décadas aplicándose, es basarse en una ciencia que no es honesta, como los argumentos que esgrimen los movimientos anti vacunas. Pero las vacunas contra el Covid, dada la urgencia con la que se crearon y se aplicaron, necesitan también de una cuota de responsabilidad y ética de parte de quienes las administran, sobre todo en la comunicación oficial.

En todo el mundo, quienes luchan por la credibilidad de las vacunas también hacen hincapié en el necesario peso de la ética en la ciencia. En ese sentido, las falsedades, los ejemplos vanos para justificar anuncios más políticos que científicos, la manipulación de la información en la comunicación con la que se manejó el gobierno argentino en varias ocasiones durante el plan de vacunación, no pasarán a la historia como un aporte ético a la credibilidad científica.