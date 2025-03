Milei y Cristina, como panelistas que se repelen

El panelismo era un rubro del todo excepcional en la televisión previa al estallido multicausal de 2001. Pero, a partir de ese momento, primero por necesidad económica –resulta un formato de lo más barato (en todo sentido) y sencillo de implementar– y después, y hasta ahora, por vicio, ese dispositivo precario goza cada vez de mejor salud.

El dispositivo en que personas fijas o rotativas opinan a boca de jarro y en forma atrevida de cualquier tema, acicateadas por un conductor picante que lleva la batuta, se extendió como peste en las señales audiovisuales que, a partir de los años 90, se multiplicaron en el cable.

“Aguante la ficción, carajo”, intuyó la actriz María Valenzuela en una ceremonia de los Martín Fierro de hace ya casi un cuarto de siglo, cuando telenovelas, telecomedias, unitarios y series locales empezaban a ralear muy fuerte en las pantallas caseras. No podía imaginar que su vibrante exhortación, casi un grito de guerra desesperado, no solo no sería atendida, sino que la tendencia por ella denunciada marchaba inexorablemente hacia su total extinción en la TV abierta.

El panelismo, al que Jorge Lanata nunca se cansaba de criticar, más allá de sus contornos por momentos muy berretas y escatológicos, es cosa tan seria que hasta parió un presidente de la Nación: Javier Milei. Todos lo conocimos por sus ruidosas participaciones en programas de ese tipo y lo vimos por varios años hasta en la sopa porque “marcaba bien”. Era el niño mimado de los productores, que lo convocaban incesantemente a sabiendas de que era una garantía de rating.

Su comportamiento público ahora como primer mandatario se mantiene leal al perfil del panelista arquetípico exitoso: incorrecto, disruptivo, tantas veces desaforado.

También resulta muy peculiar la evolución mediática (más bien, involución) de Cristina Kirchner, a la que, cuando estaba en el esplendor de su poder político, Adrián Suar llegó a calificar, sin burla, de prima donna, por su capacidad histriónica y su peso escénico, ahora montada en una suerte de rudimentario panelismo virtual que dialoga cada vez más seguido, pero a la distancia y a las patadas, con Milei, que le sigue el juego.

Cabría esperar que personajes de tan alto calibre –ella, dos veces presidenta, una vez vice y actual titular del Partido Justicialista; él, jefe del Estado y líder de La Libertad Avanza– se comportaran como estadistas conscientes de la frágil situación que atraviesa el país y obraran en consecuencia, en un diálogo fructífero e institucional, de forma tal que llevaran a la sufrida ciudadanía, que padece las consecuencias de políticas fallidas, algo de sosiego y cierta previsibilidad.

En cambio, a falta de ficción en la TV, el involuntario dúo a la distancia que ya conforman Milei y CFK recuerda aquellas memorables trifulcas en que terminaban invariablemente las mesas de Polémica en el bar, de los años 70, o las desopilantes revolcadas que protagonizaban Humberto Tortonese y Alejandro Urdapilleta en el programa de Antonio Gasalla, en la década del 90. Solo que aquellas eran caricaturas; ingeniosos juegos creativos de autores y actores que parodiaban formas de ser argentinas. Cuesta creer que el tipo de intercambios que mantienen en redes sociales CFK y JM formen parte del mundo real.

A propósito de las menciones a aquellos personajes televisivos que nos hacían desternillar de risa con sus peleas, ¿se dieron cuenta de que hace muchos años desapareció por completo el rubro humorístico en la televisión? Hace no tantas décadas ocupaba importantes porciones diarias de las distintas programaciones y no pocos de esos ciclos figuraban entre los más vistos.

Hoy, tanto Cristina Kirchner como Javier Milei ejercen públicamente un tipo de comicidad muy especial y escasamente graciosa en la que la ironía cínica manda y el cachondeo ramplón ocupa el lugar de las más elementales reglas de cortesía. El “che, Milei” de la doctora, como saludo grosero, y el “che, Cristina” con el que retruca ahora el Presidente son chicanas que no están a la altura de sus investiduras, siendo ambos, además, responsables máximos de las políticas implementadas en los últimos años.

No se trata solo del tono, sino de la propia degradación de sus discursos. Cuando se agarran (virtualmente) de los pelos, Milei se pone a años luz de algunas de sus más sobrias presentaciones académicas del pasado, y Cristina Kirchner, de los nutridos papers que este año había elegido como forma principal de comunicación.

Ayer, ante un auditorio cautivo, la jefa del PJ no se perdió de remarcar el último furcio presidencial: Milei confundió el nombre del Libertador y lo rebautizó como “Juan José de San Martín”.

Piña va, piña viene; a tortazo limpio, como en Los Tres Chiflados. Solo que son dos.

Pablo Sirvén Por