KrasDorZnak, Siberia.- Las señales de tránsito que los dos hombres casi ocultos tras ellas inspeccionan en una fábrica en KrasDorZnak, Siberia, representan los símbolos que debemos interpretar para desplazarnos por las calles. Mostrados así todos juntos, los carteles impactan como un complejo sistema de alertas que nos advierten cuándo avanzar, cuándo está prohibido ejecutar una acción o cuál es la velocidad a la que debemos circular. Estas mismas indicaciones que acatamos a diario tal vez no vendría nada mal que las tuviéramos en cuenta cuando realizamos movimientos que tienen que ver con la toma de decisiones. Es más: sería ideal que se nos detonaran en la mente antes de ejecutar ciertas acciones. Cuando la precaución ante lo que estamos por hacer no es lo que prevalece, una señal de detención, de interdicción o de disminución del ritmo más de una vez evitaría que hiciéramos aquello que una vez hecho no tiene marcha atrás.