Cable a tierra

Fuente: Reuters

10 de marzo de 2020

La gestualidad corporal y el alineamiento prolijo dan cuenta de la formalidad y seriedad de la ocasión. No se trata de posturas relajadas ni espontáneas; no es una escena natural, sino forzada. Las vestimentas indicarían que son todas mujeres, unidas detrás de esa estructura negra hacia donde confluyen los cables que serpentean por el piso. La imagen corresponde a la conferencia de prensa que dieron las víctimas que delataron a Harvey Weinstein, The Silence Breakers, después del veredicto condenatorio del juicio por abusos sexuales. Y si bien esos hilos conductores están conectados a micrófonos para que ellas puedan expresarse, así, como los vemos, sueltos y aislados, bien podrían también simbolizar cables a tierra, que no son ni más ni menos que aquellos objetos o personas que se convierten en soportes a la hora de descargar tensiones y angustias. Sin duda, imprescindibles en esta circunstancia.

Edición fotográfica Dante Cosenza