Permítanme confiarles que la Semana de Mayo me duele. Me imagino la pasión de esos hombres y esas mujeres. Los ideales en carne viva. No los ideales de cotillón, los que se quedan bien en el discurso y nada más. Me imagino a esa gente dando a luz una nación. Repito: dando a luz una nación. Nada menos.

Donaron su patrimonio. Donaron su trabajo. Donaron sus vidas. Murieron jóvenes en batalla o murieron ancianos y sin otra fortuna que la de ver la celeste y blanca flamear sobre la nación que habían parido.

Qué quiere que le diga. Me duele en el alma. Porque todos los días deshonramos su memoria. Sí, está bien, no todos, y tengo para mí que la mayoría de los argentinos cursa una vida honesta, y con eso solo refunda cada mañana, con su esfuerzo y su integridad, esta Argentina que 209 años atrás respiraba libre por primera vez.

Pero todos los días escucho excusas surrealistas para justificar la corrupción y el saqueo, y todo eso me destroza. Me dicen a menudo que necesitamos de nuevo un Belgrano, un Moreno, un San Martín. No es así. No necesitamos que venga un salvador o un prócer. Ahora los próceres debemos ser nosotros. Sin excusas. O no seremos nada.