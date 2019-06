Celulares molestos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019

Dentro de las salas del CCK hay un maravilloso dispositivo que anula las señales de los celulares . No hace falta que actores grabados encarezcan al público para que apaguen sus teléfonos personales. En otras salas, bastantes espectadores se olvidan de hacerlo y otros los dejan premeditadamente encendidos, por lo cual sufrimos vuelta a vuelta que sus desapacibles ringtones suenen en cualquier momento arruinando una sonata o un parlamento sentido.

Eso no sucede en el monumental ex Correo Central. Pero los celulares son capaces de producir otras molestias que el CCK no contempló neutralizar. Son las dichosas fotos y la luz que emana de la pantalla de esos aparatitos capaces de encandilar al que está en la fila de atrás. Me pasó cuando, el domingo, fui a ver allí el delicioso espectáculo de Alejandra Radano. Delante de mí, un par de amigos manipulaban celulares como si fueran malabaristas en tren de grabar y producir destellos. Aplaudo a Gustavo Yankelevich, que en sus espectáculos es muy riguroso para que eso no suceda. En cuanto alguien manotea su celular para hacer algo, un láser lo apunta vaya saber desde qué recóndito lugar, y si ese no fuera suficiente disuasivo se presenta un portento con cara de pocos amigos.

