Conversar es la clave

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019

Conversando nos educaron nuestros padres y maestros, y nosotros, a nuestros hijos. Conversando hacemos amigos y nos enamoramos. Conversando los líderes del mundo tienen más chances de alejarse de la guerra y llegar a grandes acuerdos.

La discordia reina donde no existe la conversación. Hablar y no escuchar no es conversar. Tampoco lo es no tolerar que el otro nos diga algo diferente de lo que pensamos.

Conversar no es superponerse, interrumpir ni tratar de convencer al otro de mala manera. Con esta humilde impronta llevamos adelante Hablemos de otra cosa, el programa de entrevistas de LN+ a números uno de distintos rubros, que acaba de ser distinguido con el premio FundTV.

La idea es simple: conversar y no confrontar. Un diálogo distendido que invita al televidente a sumarse a una suerte de sobremesa amable, propicia para las confidencias sin urgencias y que fluyen casi con la naturalidad de un encuentro de amigos. Las preguntas que hay que hacer llegan sin presiones ni ansiedades, muy lejos del interrogatorio policial. Y desde la conducción tratamos de no fastidiar al invitado con sobreactuaciones ni agresiones gratuitas. El resultado suele ser sorprendente.