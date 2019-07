Ariel Torres SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019

Me resultan admirables las personas convencidas. Que no dudan. Las cosas son así, y punto. Cualquier otra mirada, punto de vista, idea o perspectiva es percibido por estas gentes como una amenaza inmediata a sus integridades psíquicas, si no acaso también físicas. Puesto que -como se dijo- nunca dudan, harán lo impensable para destruir al que ven como un enemigo.

No dudan y tampoco admiten haber cometido errores. La responsabilidad solo cuenta para sus aciertos, cuando los hay, cosa excepcional, y sus fallas son siempre culpa del otro; tienen una notable destreza para encontrar chivos expiatorios. Tampoco es imposible que atribuyan sus metidas de pata a las dudas de los que sí dudan.

Lo de que me parecen admirables, claro, fue irónico. En el fondo, me dan bastante miedo.

"La verdad es sinfónica", sentenció el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. Coincido, y a mi juicio es imposible estar convencido de algo, excepto cuando se trata de un puñado de cuestiones muy personales. La fe. El amor por nuestra familia. Una o dos amistades.

Sobre todo lo demás, me parece peligroso vivir libre de dudas y revisiones. Pero tal vez me equivoque. También acerca de esto titubeo.

