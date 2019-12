Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019

Después de decir que "se van a acabar los ?operadores judiciales' y ?mediáticos'", Alberto Fernández decidió coronar su tuit con algo que parecía una advertencia "Sabelo, @halconada". Tanto parecía una advertencia que ayer decidió dar una explicación: "¿Cómo creen ustedes que es una amenaza? No lo entiendo. Sabelo es sabelo, es ?tomá nota'. No es una amenaza". Fernández se revela aquí como un literalista, y el problema es que la literalidad no existe.

Ya la semiología nos enseñó hace bastante que detrás del primer sentido (y a veces delante de él) hay un segundo sentido llamado connotación. En lo que se dice siempre hay algo más que lo efectivamente dicho. Pongamos un ejemplo. No se nos escapa, aunque más no sea por las películas, que la pregunta capisci? quiere decir algo más que "¿entendés?". Si Fernández quiso insinuar una advertencia y después se arrepintió, o si sencillamente quiso decir "tomá nota", no es algo que podamos saber con certidumbre. En cambio, la explicación es muy insuficiente.

Uno estaría casi tentado de decir que toda la retórica política se funda en esos sentidos segundos, adheridos, adyacentes . Presidente electo : es raro que usted no lo sepa .

