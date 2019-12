Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019

Un principio básico del periodismo es no engañar. No vender gato por liebre. Otro principio rector indica que, al presentar una noticia, lo más importante va primero. Lo menos, al final. Ese axioma se representa con la figura de la pirámide invertida. Pues bien, los desafíos de sustentabilidad que se le presentan a la industria de los medios a partir de la revolución digital han venido a trastocar, muchas veces, aquellos principios sagrados. En el espacio sin fronteras de la web, la necesidad de atraer lectores y retenerlos puede llevar a tirar todo por la borda. Días atrás, una revista deportiva española tituló así en su home: "¡Bombazo! Antonella y Messi anuncian la ampliación de la familia". Primera sorpresa: al enunciar la noticia, el texto no iba enseguida al grano. Hablaba de la historia de amor de la pareja, del "cuerpazo" de ella después de tres embarazos y de los "varios perros" que completan el feliz hogar. Había que llegar hasta las últimas líneas del último párrafo para enterarse de qué se trataba la ampliación de la familia. ¿Se viene el cuarto varón? ¿Llega por fin la niña? Nada de eso. "Una ampliación de sus propiedades: los Messi han adquirido una casa en Miami".

Hay que animarse a tanto. Hay que tirar ese bombazo.

