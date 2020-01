Fahrenheit 451

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020

"No puede ser", pensé cuando vi los resultados de esta encuesta de Gallup: https://news.gallup.com/poll/284009/library-visits-outpaced-trips-movies-2019.aspx. Al menos en Estados Unidos, las bibliotecas públicas superaron a los cines en visitas y siguen siendo la actividad cultural más frecuente en ese país.

El estudio no menciona a Netflix o Spotify, pero el dato no deja de asombrar y pone de nuevo el foco sobre la versatilidad y la robustez del libro impreso. Entre nosotros, este verano, uno o más volúmenes serán a menudo parte obligatoria del equipaje. Lógico. Mire ese nuevo libro de nuestro autor favorito. Está lleno de arena y asándose al sol. Saldrá indemne. Haga lo mismo con el celular o la tablet y después hablamos. Se nos ha caído como tres veces y le pasó por arriba un perro playero después de que también lo pisara un chiquilín inquieto y muerto de risa. Nuestro libro prevalece. ¿Un poco de agua del mate? No pasa nada. ¿Salitre? Ningún problema.

Hace más de 66 años, el enorme Ray Bradbury plasmó mejor que nadie el terror que la resiliencia del libro causa entre los tiranos. Tal vez por su potencia prometeica, solo el fuego puede con él. El papel arde a partir de los 232,7 grados Celsius. Es decir, 451 grados Fahrenheit.

ADEMÁS