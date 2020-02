Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020

Rindió su examen de ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires con lenguaje inclusivo -"Le batalle de Caseres", inició su escrito- y recibió como calificación un irónico "une". Sucedió hace más de un año, pero se viralizó en estos días por las redes sociales.

El director de la Real Academia Española dijo que "si algún día todo el mundo habla de 'todes', las academias no tendrán más remedio que reconocer que es así", pero que, por ahora, se trata de una "extravagancia".

Siete universidades nacionales habilitaron su uso. Si es como experimentación, no como obligación, qué mejor ámbito para que docentes y alumnos jueguen y lo prueben. El asunto se complica si hay imposición -y peor, si viene con algún sesgo ideológico- por parte de autoridades (docentes, directivos).

No debe forzarse lo que no está consolidado, que empezó con el uso del "@" (ya dejado de lado), siguió con "las y los", continúa con la "x" para reemplazar a las vocales "a" y "o", con el auge superador de "todes" (porque, además de los dos sexos, incluye a los no binarios), aunque la "e" a veces corre y otras, no. Los detractores furibundos, por su parte, deben calmarse o ¿no usaban desde siempre la fórmula "señoras y señores"?

