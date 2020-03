Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020

La información curada, es decir, cuidada, verificada, es uno de los mayores aliados durante una crisis como la que atravesamos a causa de la pandemia del coronavirus. Pero hay otra tanto o más importante: la educación. Me he cansado de oír que no tiene sentido estudiar esto o aquello "porque no me va a servir para nada en mi vida".

Falso. Todo conocimiento sirve. La actual emergencia no solo está causada por un patógeno; por la irresponsabilidad de los ciudadanos que no acatan el distanciamiento; por lo novedoso del virus, y, en algunos países, por la tardanza del Estado en reaccionar, sino porque sabemos poco y nada de biología. La ignorancia es aquí el otro flagelo. Todo saber es un escudo, porque no podemos anticipar qué área del conocimiento nos ayudará en cada crisis. Si desde pequeños supiéramos que un virus es un poco de información genética dentro de una envoltura de proteínas; que solo puede propagarse invadiendo células y obligándolas a replicar nuevos virus, y que esa capa de proteínas es fácil de desbaratar, desactivando al patógeno en las superficies o en nuestras manos con alcohol, jabón o lavandina, rara vez caeríamos en la trampa de las fake news o en la tentación de las compras exorbitantes e innecesarias.

