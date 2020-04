Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020

Mi casa queda justo debajo de una o dos de las rutas que usan los vuelos aerocomerciales, y las naves cruzan el cielo más o menos de sur a norte (y viceversa) durante todo el día. Dado mi amor por las que alguien calificó como las máquinas más hermosas jamás creadas, me encanta verlos allá arriba. Más aún, en estos tres años que vivo aquí, he aprendido a adivinar la hora, sobre todo por la mañana temprano, cuando oigo los jets pasar y alejarse. Gracias a FlightRadar24 ( https://www.flightradar24.com ) me he dado el gusto -del chiquilín que uno lleva adentro, nada más- de saludar al avión en el que regresaba a casa un ser querido.

Todo eso ha cambiado ahora. Lo noté hacia la mitad de la segunda semana del aislamiento obligatorio. Un día, mi vuelo matutino no pasó. Durante el resto de la jornada presté atención. Salí al jardín. Nada. Salvo alguna excepción, ya no se veían aviones surcando el cielo. Abrí FlightRadar24 en mi teléfono. El mapa, otrora repleto de naves, estaba casi vacío. Supe que eran malas noticias para las compañías aéreas y para miles de pasajeros. Todos ellos merecen también nuestra gratitud. Porque, con un virus tan infeccioso como el de Covid-19, esos cielos despejados constituyen otra barrera contra el enemigo invisible.

