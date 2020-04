Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020

Al revés de lo que ocurre con nuestra libertad de movimiento, que de un día para el otro se circunscribió al domicilio que habitábamos el 20 de marzo, la existencia de internet y los dispositivos de cómputo ligeros y accesibles han expandido de forma notable nuestro espacio vital.

Anteayer, domingo, a esa hora en que el fin de semana poco a poco se desvanece, me puse a pensar en las personas que están atravesando solas el aislamiento. Los que viven solos. Viví más de 20 años solo, conozco el paño. No debe estar siendo nada fácil para ellos (aunque es cierto que, incluso en estos casos, es mejor así que mal acompañados). Si nos abruma haber pasado esta anomalía social pese a estar con la familia, imagínense como ha de ser para los que se sientan a la mesa sin ninguna compañía.

Las relaciones virtuales, aunque por supuesto no alcanzan, están ahora funcionando como el soporte vital de una nave espacial. Escaso y frágil, pero suficiente para que la soledad, esa otra pandemia, no nos asfixie. Alguien me contó ayer que hizo un pedido de comida para sus mascotas y que eso derivó luego en una charla de una hora sobre historias de rescates y renacimientos. Sonó casi metafórico, el relato, pero sí, de eso estamos hablando.

