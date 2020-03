Edición fotográfica: Dante Cosenza Crédito: Darko Vojinovic / AP

BELGRADO.- No hace falta saber mucho de los autos y sus marcas para asignarle algún sentido a una playa de estacionamiento de apariencia abandonada. Como sea, el desierto no es meramente automotor. El auto ahí dejado es un Yuga, un modelo fabricado originalmente en la ex Yugoslavia. Su ambiguo momento de gloria llegó con la importación a Estados Unidos, donde, aun barato como era, se lo conoció como "el peor auto del mundo". El problema no era mecánico. Todo en el atardecer parece la alegoría de la declinación comunista: el presunto "hombre nuevo" que prometían ya no es siquiera hombre, sino una simple sombra proyectada por una figura a contraluz que transita por una escena desprovista de cualquier rastro humano. Es la hora del poniente, qué otra si no, y el auto está vacío. Muy pronto será chatarra.